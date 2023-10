Cyberpunk 2077 vi offre un omaggio gratis per le vostre scorribande (e per il relax)

Una parte importante di Cyberpunk 2077 è sicuramente la sua colonna sonora, perfetta per sostenere le vicende di V sul filo del rasoio.

Chiunque abbia giocato il titolo di CD Projekt Red (lo trovate su Amazon) avrà senz'altro una manciata di canzoni preferite dalla colonna sonora, ma forse mancava qualcosa all'ottimo lavoro fatto dagli artisti musicali del team polacco.

Magari qualcosa con cui rievocare i momenti più romantici della turbolenta avventura di Cyberpunk 2077, oppure ricordare i dialoghi più intensi tra quelli scritti dal team, come quelli che sono stati fatti tornare in vita grazie alle IA.

Così, per le vostre scorribande o il vostro relax con un filo più cyberpunk del solito, CD Projekt Red ha creato una playlist musicale molto speciale, ed è anche gratis.

Ovvero "Tapes of Night City", un album contenente remix rilassanti e lo-fi dei brani di Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty preparati da Jacek Paciorkowski.

Dieci canzoni selezionate tra i brani più iconici, e adatti allo scopo probabilmente, del titolo e remixati per dei momenti un po' meno sul filo del rasoio.

Potete trovare la compilation su Spotify e le altre piattaforme di streaming, così come su YouTube con un comodo loop da 8 ore per godervi l'atmosfera di Night City senza il fastidio di riavvolgere o ripetere manualmente.

Lo trovate qui sotto:

La compilation è anche un ottimo modo per attendere che CD Projekt Red sistemi i problemi con l'ultima patch, mentre ci hanno pensato i modder a creare un rimedio temporaneo.

Nel frattempo potete anche rendere sempre più bella la vostra versione di Cyberpunk 2077, grazie alle mod che trovate già pronte per l'installazione relative alla versione PC.

