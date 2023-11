Cyberpunk 2077 ora ha una nuova romance, da Phantom Liberty

Sapete che all'interno di Cyberpunk 2077 è possibile che V abbia delle relazioni con alcuni dei comprimari dell'avventura, ma questa opportunità non è stata inserita da CD Projekt Red all'interno dell'espansione Phantom Liberty.

Nell'avventura originale, che potete trovare su Amazon, c'è ovviamente molto più tempo per affezionarsi ai personaggi da parte dei giocatori, ma non per questo in Phantom Liberty non ci sono comprimari altrettanto interessanti.

Tra questi ci sono indubbiamente i gemelli Cassel, Aurore e Aymeric, che fanno parte di un arco molto importante della narrativa dell'espansione di Cyberpunk 2077. Ad un certo punto uno dei due gemelli flirta apertamente con V, tanto che in un primo momento c'è l'impressione che si possa andare a fondo, per così dire.

Per questo, come riporta VG247, i fan hanno creato una mod per creare questo momento.

La mod, chiamata "Aurore Romanced (Lady Marmalade)" è opera del modder Deceptious, che ha creato una breve missione attraverso la quale si potrà trascorrere del tempo con Aurore, dopo la sezione canonica del gioco durante la festa di Kurt Hansen.

Dopo questa sezione verrà avviata una missione ad hoc, la quale consentirà ad un V di entrambi i sessi di poter avere una relazione con Aurore.

Purtroppo la mod non permette di fare altrettanto con suo fratello Aymeric, che per il momento rimane ancora un silenzioso netrunner francese al quale V può rubare solamente l'identità per la sua missione.

Se volete vivere questa esperienza, potete scaricare la mod dal sempreverde NexusMods, ovviamente per la versione PC del gioco.

A proposito di contenuti extra, sempre la community dei giocatori è riuscita a ricreare alcuni dei contenuti tagliati da Cyberpunk 2077, non senza fatica.

Per non parlare del finale segreto di Phantom Liberty, che i giocatori hanno scoperto di recente, il quale non finisce decisamente bene per il protagonista del gioco.