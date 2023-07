Cyberpunk 2077, il nuovo finale del DLC sarà quasi inutile

A settembre Cyberpunk 2077 si espanderà con il DLC Phantom Liberty, che tra le altre cose aggiungerà un nuovo finale... che potrebbe cambiare il destino di V?

L'avventura fantascientifica del team polacco, che potete sempre recuperare su Amazon, avrà una nuova occasione per far parlare bene di sé.

Perché, come afferma CD Projekt Red in un maldestro tentativo di difendere la propria immagine, odiare Cyberpunk 2077 ad un certo punto era solo questione di "sentirsi fighi".

In ogni caso, poche settimane fa avevamo avuto la conferma dell'esistenza di un nuovo finale di Cyberpunk 2077 grazie a Phantom Liberty, e adesso ne sappiamo qualcosina in più.

Da questo momento in poi ci saranno spoiler riguardanti la storia di Cyberpunk 2077 e il suo finale in particolare. Proseguite la lettura a vostro rischio e pericolo.

Alla fine di Cyberpunk 2077, il protagonista e/o Keanu Reeves non fanno una buona fine. V e il suo engramma finiscono, in maniera più o meno grave, per non esistere più.

Dopo la conferma dell'esistenza di questo nuovo finale, molti hanno cominciato a pensare che possa effettivamente modificare anche la storia principale già finita.

Visto che, per altro, Johnny Silverhand è nuovamente presente, quindi è ambientata chiaramente prima della fine del gioco.

CD Projekt Red ha svelato alcuni dettagli ai microfoni di The Gamer e, nel bene e nel male, il finale non sarà troppo influente.

Il portavoce del publisher polacco ha ribadito che ci sarà un nuovo finale aggiunto al gioco base ma, contemporaneamente, non modificherà la "narrativa pre-esistente" di Cyberpunk 2077 in alcun modo.

Insomma, V e Johnny avranno il destino segnato anche in Phantom Liberty e il finale non stravolgerà alcunché.

Vedremo cosa ne sarà di questo DLC alla fine, visto che lo stesso Keanu Reeves ha detto che "è successo un casino", in qualche modo.

Nell'attesa potete scoprire Dogtown, la nuova location principale, per come è stata raccontata da CDPR all'interno di uno speciale.