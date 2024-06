La redenzione di Cyberpunk 2077 è stata «il più grande successo» di CD Projekt

Il lancio di Cyberpunk 2077 è entrato nella storia videoludica per tutti i possibili motivi sbagliati: dopo un day-one semplicemente disastroso, soprattutto su console, CD Projekt si è però rimboccata le maniche per riuscire a sistemare e redimere una delle sue produzioni più ambiziose.

Il risultato è ormai sotto gli occhi di tutti: non solo Cyberpunk 2077 adesso è uno dei giochi più apprezzati dal pubblico negli ultimi anni (lo trovate su Amazon), ma il lancio dell'espansione Phantom Liberty ha portato con sé tantissime novità che l'hanno quasi trasformato in un nuovo gioco.

Oggi CD Projekt è ufficialmente soddisfatta dello stato del gioco, anche se pare che sia in programma qualche piccolo aggiornamento in più, mentre il tema inizia già a preparare il terreno per il suo sequel.

In una nuova intervista rilasciata a DualShockers, il lead quest designer Pawel Sasko si è spinto anche oltre, sottolineando che secondo lui la redenzione di Cyberpunk 2077 «è il più grande successo» che CD Projekt sia mai riuscita a ottenere.

Un lavoro che, secondo Sasko, supera anche gli enormi traguardi ottenuti da The Witcher 3: non era infatti facile riuscire a risollevare una situazione ai limiti del tragicomico, eppure oggi è difficile trovare qualcuno che non abbia apprezzato l'avventura ambientata a Night City dopo le ultime patch.

Insomma, secondo il lead quest designer e futuro associate director del prossimo episodio, il solo fatto di essere riusciti a sistemare Cyberpunk meriterebbe dei riconoscimenti a parte ed è qualcosa di cui CD Projekt potrà sempre definirsi orgogliosa.

E crediamo che sia difficile dargli torto, anche se forse la prossima volta sarebbe meglio non essere proprio costretti a dover fare così tanti interventi. Ma meglio tardi che mai.

A tal proposito, se anche voi vi state ancora intrattenendo nelle strade di Night City, sappiate che ci sono ancora tanti segreti che nessuno è riuscito a individuare.