Cyberpunk 2077 è di nuovo in terza persona, grazie ai fan

Cyberpunk 2077 è un gioco da tempo nel mirino dei modder, i quali hanno ora offerto ai fan la possibilità di giocare il titolo in terza persona.

Dopo l'uscita dell'edizione definitiva del gioco, CD Projekt RED ci ha dato nuovi motivi per tornare a Night City.

L'ultimo update ufficiale introduce un miglioramento del Ray Tracing, oltre a vari problemi di stuttering sulle CPU Intel e non solo.

Ora, come riportato anche da GamingBible, l'utente di NexusMods sarunama "JB - TPP Mod WIP Third Person" ha trasformato il tutto in un gioco in terza persona.

Potrete vedere Night City da una prospettiva del tutto nuova e finalmente fare il punto della situazione e apprezzare le migliori sfumature del vostro personaggio.

La mod passa alla visuale in prima persona quando si estrae un'arma se weaponOverride è impostato su "true", oppure è possibile mantenere la visuale in terza persona aprendo il menu di debug e facendo clic su weaponOverride. Il tutto è quindi abbastanza facile e intuitivo.

Il download della mod è completamente gratuito e, di fatto, è già stato scaricato ben 603mila, il che dà un'idea della popolarità e della qualità della mod (che trovate qui).

Insomma, se avete voglia e tempo di riprendere in mano il gioco, forse questa nuova possibilità fa al caso vostro.

Ad ogni modo, CDPR ha spiegato tempo fa che la soggettiva, secondo il team di sviluppo, rendeva infatti «Cyberpunk 2077 sensibilmente diverso da The Witcher, il che ci ha dato una grossa mano nel creare in questo modo l'identità del prodotto».

Per saperne di più sulla patch principale 2.0 del gioco e sull'espansione Phantom Liberty, consultate la recensione di Domenico.

Infine, restando in tema, un video mostra Cyberpunk 2077 con una Reshade Mod fortemente ispirata al prossimo gioco in Unreal Engine 5 chiamato Unrecord.