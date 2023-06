Cuffie gaming Trust con brand Playstation con uno sconto del 44%!

Se siete alla ricerca dell'accessorio perfetto per migliorare la vostra esperienza di gioco, allora avete un motivo in più per festeggiare oggi. Su Amazon, le cuffie Trust Gaming GXT 488 sono ora disponibili a un prezzo assolutamente straordinario.

Infatti, solitamente le cuffie Trust Gaming GXT 488 vengono proposte a 27,99€, ma oggi potete portarvele a casa a soli 49,99€, con uno sconto del 44% e un risparmio reale di 22€.

Le cuffie Trust Gaming GXT 488 promettono un comfort senza pari, grazie a dei soffici padiglioni che si modellano alle orecchie. L'archetto regolabile e rinforzato aggiunge un tocco di resistenza, ideale per affrontare le lunghe sessioni di gioco.

Il punto di forza di queste cuffie Trust Gaming GXT 488 è la qualità sonora: con i potenti altoparlanti da 50 mm, potrete immergervi completamente nel mondo del gioco. Il cavo in nylon intrecciato da 1,2 metri offre una grande libertà di movimento durante le vostre partite.

L'uso delle cuffie Trust Gaming GXT 488 è un gioco da ragazzi: basta collegare il jack audio da 3,5 mm al controller DualShock 4 o DualSense. Il telecomando incorporato nel cavo consente di regolare facilmente il volume o di mettere in silenzio il microfono senza interrompere il gioco.

