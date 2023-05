Cuffie gaming Logtiech G335 oggi con uno sconto del 39%!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, martedì 16 maggio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo le cuffie gaming Logitech G335, che attualmente potete portarvi a casa a soli 45,99€, rispetto agli usuali 74,99€ di listino, per un risparmio reale di 29€ e uno sconto del 38,67%.

Le cuffie gaming Logitech G335 si distinguono per la loro leggerezza, pesando solo 240 grammi. Le cuffie gaming Logitech G335 sono dotate di driver in neodimio da 40 mm che forniscono un suono stereo nitido e presentano un design comodo e colorato con un archetto a sospensione e una cinghia regolabile per una vestibilità personalizzata

Advertisement

Per quanto riguarda le funzionalità, le cuffie gaming Logiutech G335 dispongono di controlli integrati per regolare il volume e disattivare l'audio del microfono, unidirezionale e pieghevole, sollevandolo. Inoltre, grazie al jack audio da 3,5 mm, le cuffie gaming Logitech G335 offrono un'esperienza plug-and-play intuitiva e sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, la maggior parte dei computer, laptop e dispositivi mobili.

Leggi anche Cuffie gaming per PS4 | Le migliori del 2023

Oltre alle cuffie gaming Logitech G335 menzionate in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori notebook gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.