Cuffie gaming Logitech G432 a meno di metà prezzo! -51%

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sugli accessori Logitech.

Tra i tanti modelli in promozione, vi segnaliamo le cuffie gaming Logitech G432, che attualmente potete portarvi a casa a soli 46,49€, rispetto agli usuali 94,99€ di listino, con uno sconto del 41% e un risparmio reale di 48,5€.

Le cuffie gaming Logitech G432 offrono un suono potente e dettagliato che vi immergerà completamente nei vostri giochi preferiti. La tecnologia DTS:X 2.0 assicura un audio surround avvolgente, che vi permetterà di individuare i nemici con precisione, indipendentemente da dove si trovino.

Il design delle cuffie gaming Logitech G432 è ergonomico, pensato per garantire il massimo comfort durante le sessioni di gioco prolungate. Sono dotate di copriorecchie e fascia per la testa in similpelle deluxe leggera, per ridurre la pressione su orecchie e testa.

Le cuffie gaming Logitech G432 sono equipaggiate con un microfono flip-to-mute da 6 mm, che assicura una comunicazione chiara e cristallina con i vostri compagni di squadra. Il controllo del volume è semplice e diretto, grazie al regolatore sulla cuffia stessa.

