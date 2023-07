Cuffie Anker A20i con cancellazione del rumore a meno di 36€! 28% di sconto!

Siete alla ricerca di un paio di nuove cuffie che vi permettano di goderete dei vostri contenuti preferiti in mobilità, sfruttando anche una cancellazione attiva dei rumori? Oggi abbiamo l'offerta per Voi! Infatti, le cuffie Anker Q20i sono attualmente proposte su Amazon a un prezzo imperdibile!

Infatti, potete portarvi a casa le cuffie Anker Q20i a soli 35,99€, rispetto al prezzo consigliato di 49,99€, con uno sconto del 28%.

Le cuffie Anker Q20i sono progettate per garantire un'immersione sonora completa grazie alla cancellazione attiva del rumore ibrida. I loro quattro microfoni, due interni e due esterni, collaborano per rilevare il rumore di fondo e ridurlo efficacemente fino al 90%, rendendo questi auricolari ideali per viaggi in aereo o auto.

Le cuffie Anker Q20i sono dotate di driver dinamici sovradimensionati da 40 mm, che offrono un suono dettagliato e ritmi incalzanti con la tecnologia BassUp. Grazie alla straordinaria durata della batteria di 40 ore con cancellazione attiva del rumore attivata, e fino a 60 ore in modalità normale, difficilmente vi ritroverete a corto di energia.

Le cuffie Anker Q20i vantano anche la possibilità di doppie connessioni. Grazie al Bluetooth 5.0, potrete collegare due dispositivi contemporaneamente e passare istantaneamente da uno all'altro.

