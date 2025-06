Bloober Team ha annunciato ufficialmente che Cronos: The New Dawn, il suo nuovo survival horror in terza persona, riceverà un’edizione fisica per PlayStation 5 grazie alla collaborazione con Skybound Games.

La versione retail sarà distribuita nel mercato americano (a cui immagino farà seguito anche una versione europea) e rappresenta un passo importante nella strategia di espansione del team polacco.

Il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, ha commentato con entusiasmo la partnership, sottolineando l’esperienza di Skybound Games nella distribuzione fisica globale:

«Skybound è un partner con competenze eccezionali nel campo della distribuzione videoludica globale (si è occupata, tra gli altri, anche del rilascio fisico di The Callisto Protocol - che trovate su Amazon, ndr). Siamo felici di poter sviluppare questa collaborazione con Cronos: The New Dawn. È il nostro titolo originale più ambizioso, e siamo certi che rappresenterà un nuovo grande passo avanti nello sviluppo del Bloober Team Group.»

L’edizione fisica si inserisce in una più ampia strategia di marketing che punta a dare maggior visibilità alla proprietà intellettuale, e conferma l’intenzione dello studio di investire anche nel formato tradizionale, nonostante il crescente peso della distribuzione digitale.

L’annuncio dell’edizione fisica di Cronos: The New Dawn è una notizia che farà sicuramente piacere a chi, come me, continua ad apprezzare il valore del formato fisico, non solo come oggetto da collezione, ma anche come simbolo di appartenenza e memoria videoludica.

In un mercato che tende sempre più verso il digitale, vedere uno studio come Bloober Team puntare ancora sul retail è un segnale importante, quasi romantico. E se Cronos sarà davvero il progetto più ambizioso del team (in attesa del remake di Silent Hill 1), allora merita tutta la vetrina possibile — anche sugli scaffali.

Cronos: The New Dawn è previsto in ogni caso per questo autunno su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store, e il gioco promette di offrire momenti di puro terrore, a quanto pare.