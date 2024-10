Croc sta per tornare, ma su PC c'è un "problema"

Argonaut Games ha annunciato il ritorno di Croc: Legend of the Gobbos, il popolare platform del 1997, con una versione rimasterizzata in arrivo nel 2024 su tutte le console attuali, PlayStation e Xbox, oltre che su Nintendo Switch e PC.

La notizia del ritorno di questo piccolo cult (avvistabile ancora su Amazon) segna anche la rinascita di Argonaut, chiusa nel 2004 e ora pronta a tornare sul mercato videoludico dopo due decenni.

Advertisement

Il remake, rivelato lo scorso mese di agosto, promette di portare il classico gioco a una nuova generazione di giocatori, mantenendo intatto il fascino originale ma con alcune importanti novità:

Grafica in alta definizione

Meccaniche di controllo modernizzate

Gameplay nostalgico e autentico

Crocipedia: un museo digitale con contenuti di sviluppo inediti

Va detto però che c'è una "brutta" notizia per chi sperava di giocarci su Epic Games Store o Steam: il ritorno di Croc: Legend of the Gobbos sarà infatti esclusiva GOG.

Croc: Legend of the Gobbos narra le avventure di Croc, un adorabile coccodrillo in missione per salvare i Gobbos dal malvagio Baron Dante. Il gioco, noto per il suo fascino e creatività, divenne un piccolo classico al suo debutto nel 1997 sulla prima PlayStation.

Gary Sheinwald, co-CEO di Argonaut Games, ha dichiarato (via GamingOnLinux): «Riprendere il timone di Argonaut Games quasi quattro decenni dopo mi riporta al punto di partenza, e abbiamo altri entusiasmanti annunci in programma nei prossimi mesi.»

Mike Arkin, altro co-CEO, ha aggiunto: «Volevamo onorare l'eredità del gioco originale introducendolo a un nuovo pubblico. Il remaster HD ci permette di farlo. È stato un lavoro d'amore per il nostro team e non vediamo l'ora di condividerlo con i giocatori su tutte le console attuali e PC entro la fine dell'anno.»

Jez San, fondatore originale di Argonaut Games, ha commentato: «Sono entusiasta di vedere il nome Argonaut tornare dopo 20 anni. Argonaut ha sempre spinto i confini del possibile nel gaming, e sono emozionato di vedere come la rinata Argonaut Games costruirà su questa eredità, a partire dal remaster di Croc: Legend of the Gobbos.»

Parlando di grandi classici destinati a tornare, Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered ha da poco mostrato le sue novità (e i boss).