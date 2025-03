Croc sta per tornare, e la nostalgia non manca

Argonaut Games, sviluppatore britannico di videogiochi fondato nel 1982 da Jez San e chiuso nell'ottobre 2004, ha annunciato la sua rinascita con una versione rimasterizzata di Croc: Legend of the Gobbos in uscita per tutte le console e per PC nel 2024.

Conosciuta per titoli come Starglider, Starglider 2, Star Fox, Croc: Legend of the Gobbos (avvistabile ancora su Amazon) e Croc 2, Argonaut sta tornando in auge con una serie di classici e nuovi titoli per piattaforme di gioco attuali e retro.

Il suo primo titolo è infatti la versione rimasterizzata di Croc: Legend of the Gobbos, lanciato per la prima volta per la PlayStation originale nel settembre 1997.

Poco sotto la descrizione ufficiale:

Croc: Croc: Legend of the Gobbos, successo multimilionario di Argonaut del 1997, ha come protagonista Croc, un adorabile coccodrillo che si imbarca in una missione per salvare i Gobbos dalle grinfie del malvagio Barone Dante. Il fascino e la creatività del gioco lo hanno reso un classico istantaneo e il remaster promette di portare l'amato gioco a una nuova generazione di giocatori con una grafica migliorata ad alta definizione, meccaniche di controllo moderne e aggiornate e un'esperienza di gioco nostalgica, divertente e autentica che sicuramente accenderà l'immaginazione dei giocatori e ricorderà loro perché si sono innamorati dei videogiochi in primo luogo.

Inoltre, gli appassionati di retrogaming saranno felici di sapere che il remaster include la Crocipedia, un museo digitale che contiene risorse di sviluppo a lungo perdute come documenti di progettazione del gioco, concept art, test di animazione, interviste ai membri del team e molto altro ancora.

«Ho lavorato a stretto contatto con Jez per la progettazione e la produzione di Starglider, il primo grande successo di Argonaut nel 1986, quindi prendere il testimone del rilancio di Argonaut Games quasi quattro decenni dopo mi fa chiudere il cerchio, e abbiamo altri annunci entusiasmanti in cantiere nei prossimi mesi», ha dichiarato il co-CEO di Argonaut Games Gary Sheinwald in un comunicato stampa (via Gematsu).

Mike Arkin, co-CEO di Argonaut Games, ha aggiunto: “Volevamo onorare l'eredità del gioco originale e allo stesso tempo presentarlo a un nuovo pubblico. La rimasterizzazione in HD ci permette di fare proprio questo. È stato un lavoro d'amore per il nostro team e non vediamo l'ora di condividerlo con i giocatori su tutte le console attuali e su PC nel corso dell'anno”.

Il fondatore di Argonaut Games Jez San ha dichiarato: «Sono entusiasta di vedere il nome Argonaut tornare dopo 20 anni di assenza. Argonaut ha sempre avuto il compito di spingersi oltre i confini del possibile nel mondo dei videogiochi e sono entusiasta di vedere come il rilancio di Argonaut Games si baserà su questa eredità, a partire dal remaster di Croc: Legend of the Gobbos».

Parlando di vecchi classici tornati in auge di recente, avete letto la nostra recensione del ritorno di Tombi! Special Edition?