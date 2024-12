Croc purtroppo salterà il Natale

Argonaut Games ha annunciato un cambio di programma per il tanto atteso remaster di Croc: Legend of the Gobbos.

Originariamente previsto per il mese di dicembre 2024, il rifacimento di questo classico platform del 1997 (avvistabile ancora su Amazon) arriverà ora nel primo trimestre del 2025.

Una scelta dettata dalla necessità di garantire un prodotto all’altezza delle aspettative dei fan e degli standard qualitativi prefissati dal team di sviluppo.

La decisione di rinviare l’uscita non è stata presa alla leggera, come ha spiegato Argonaut Games in un comunicato ufficiale rilasciato su X.

Ecco, infatti, le parole ufficiali condivise dal team di sviluppo:

«Abbiamo un importante aggiornamento riguardante l'uscita del remaster di Croc: Legend of the Gobbos. Dopo un'attenta considerazione, abbiamo deciso di posticipare il lancio al primo trimestre del 2025. Questa decisione non è stata presa alla leggera, ma crediamo che sia necessario un po' più di tempo per aggiungere gli ultimi ritocchi e garantire che il gioco meriti e soddisfi gli elevati standard a cui aspiriamo.»

E ancora: «Comprendiamo che, dopo 27 anni di attesa, questa notizia possa risultare deludente, soprattutto con l'avvicinarsi delle festività natalizie. Tuttavia, il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire un gioco di qualità e rifinito nei dettagli che possa davvero piacere.»

«Apprezziamo la vostra pazienza e il vostro supporto mentre lavoriamo per riaccogliere Croc nel miglior modo possibile. Grazie a tutti per la comprensione e il continuo entusiasmo. Non vediamo l’ora che possiate sperimentare ancora una volta la magia di Croc!»

Gli sviluppatori hanno sottolineato l’importanza di perfezionare il gioco per offrire un’esperienza che possa rendere giustizia all’eredità di Croc, icona dell’era platform 3D degli anni ’90.

Nonostante la comprensibile delusione per l’assenza del titolo sotto l’albero di Natale, la community sembra aver accolto con maturità la scelta, consapevole che un paio di mesi in più potrebbero fare la differenza tra un semplice remake e un’esperienza memorabile.

Il lancio del remaster è previsto su PC tramite GOG, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, nonché sulle console Xbox One e Series X|S.

Inoltre, per i collezionisti, sono già state confermate edizioni fisiche per Nintendo Switch e PlayStation 5.