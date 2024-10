Croc: Legend of the Gobbos torna anche in edizione fisica

Fan di Croc, l'attesa è finita: il celebre platform del 1997, amato per i suoi mondi colorati e il simpatico protagonista coccodrillo, torna con un remaster tanto atteso, e ora Rock It Games ha annunciato una versione fisica per PS5 e Nintendo Switch.

Ma non è tutto: è in arrivo anche una Collector’s Edition, che promette di arricchire la tua collezione con gadget esclusivi e memorabilia d’altri tempi.

La versione standard di Croc: Legend of the Gobbos per PS5 e Switch include una copia del gioco e un manuale a colori, proprio come quelli degli anni ’90 che ricorderanno in molti (via PSU).

Ma la vera chicca è la Collector’s Edition, al prezzo di 129,99 $, che offre un assortimento di oggetti dedicati ai fan più appassionati:

Una copia fisica del gioco

Una statua di Croc alta otto pollici, completa di certificato di autenticità

Colonna sonora su quattro dischi

Portachiavi di Croc in PVC

Set di adesivi Ultra3DFX

Poster 18x24 pollici

Box premium per custodire tutti gli accessori

Un tributo autentico e imperdibile per chi vuole fare un tuffo nella nostalgia o scoprire il gioco per la prima volta in grande stile.

Rilasciato originariamente nel 1997 per PSOne e Sega Saturn (avvistabile ancora su Amazon), Croc: Legend of the Gobbos era un platform cult, che vedeva il protagonista Croc attraversare livelli pieni di colori, ostacoli e simpatici nemici.

Con salti, colpi di coda e tanta azione, Croc doveva salvare i carismatici Gobbos dalle grinfie di Baron Dante.

Il remaster in arrivo per PS5, PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e Xbox One, non solo rispolvera questo titolo iconico, ma include una grafica rinnovata (con la possibilità di passare dalla grafica originale a quella moderna), controlli aggiornati e vari miglioramenti che lo rendono perfetto per le console di oggi.

Vero anche che c'è una "brutta" notizia per chi sperava di giocare al ritorno di Croc su Epic Games Store o Steam: leggi qui i dettagli.