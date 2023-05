Crisis Core FF VII Reunion a meno di 40€! 33% di sconto!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui titoli per console.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,90€, con uno sconto del 33% e un risparmio reale di 30€.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion rappresenta il capitolo prequel di Final Fantasy VII. A differenza della versione originale, che era stata lanciata per Sony PSP, questa nuova edizione presenta una grafica notevolmente migliorata e l'aggiunta di nuovi contenuti.

La trama di Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion si svolge prima degli eventi narrati in Final Fantasy VII, ponendo l'attenzione sul personaggio di Zack Fair, membro di SOLDIER, un'organizzazione militare d'élite. Al suo fianco, ritroviamo altri personaggi simbolo della saga come Cloud Strife, Aerith Gainsborough e Sephiroth.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che "chi lo giocò all'epoca conserverà ancora il ricordo nostalgico di una storia indimenticabile, che approfondiva le origini del capitolo più popolare di Final Fantasy. Rivedere quei personaggi in chiave moderna, rivivere le loro vicende e ripercorrere le fasi salienti di tutto ciò che diede origine al mito, è qualcosa che fa bene al cuore. Soprattutto considerando che l'opera è integrale, non rimaneggiata e non alterata. Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion ha avuto finalmente il rispetto che meritava ed è adesso fruibile da tutti nella sua versione migliore".

