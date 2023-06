Crash Team Rumble è già un flop: i numeri sono un disastro

La scelta di rendere Crash Team Rumble un titolo a pagamento non sembra aver ottenuto il successo sperato: dopo alcuni buoni risultati al day-one, pare infatti che il titolo multiplayer con Crash Bandicoot sia già improvvisamente crollato, facendo registrare numeri davvero preoccupanti.

Toys for Bob ha infatti scelto di lanciare questo titolo con un'unica modalità multiplayer online e come service game da aggiornare nel tempo: una situazione ben diversa, ad esempio, da Crash Team Racing Nitro-Fueled (lo trovate su Amazon) che ha incluso numerosi contenuti per giocatore singolo e multiplayer locale.

Durante le nostre prove — compresa la video recensione finale — avevamo criticato in più occasioni la scelta di non rendere Crash Team Rumble un prodotto free-to-play, proprio perché era emersa la consapevolezza di un prodotto che rischiava seriamente di rivelarsi un flop sul mercato, nonostante si tratti di un prodotto divertente, anche se povero di contenuti.

Sfortunatamente, pare che le nostre peggiori paure si siano avverate, almeno stando a giudicare dai numeri su Twitch: dopo appena una settimana dal lancio, Push Square segnala che gli spettatori sono scesi addirittura a meno di 20 in più di un'occasione.

I numeri subiscono soltanto qualche piccolo spicco sporadico, ma la media sembra aggirarsi costantemente intorno ai 30-40 spettatori al giorno: considerando che si tratta di un titolo interamente votato al multiplayer, si tratta di cifre che confermano lo scarsissimo interesse del pubblico verso questo prodotto.

Molti utenti hanno già iniziato a scommettere su quanto tempo possa volerci prima che Crash Team Rumble possa essere incluso su servizi come PlayStation Plus o, in casi più estremi, diventi addirittura il free-to-play che avrebbe sempre dovuto essere: in ogni caso, Toys for Bob e Activision dovranno lavorare duramente per trovare una soluzione a una crisi che sta arrivando ben prima del previsto.

Un'ipotesi potrebbe essere l'esordio di Spyro come nuovo personaggio giocabile, già potenzialmente anticipato da un datamine, ma la sensazione è che ci vorrà qualcosa di ben più concreto.

In ogni caso, il team di sviluppo ha già anticipato che Crash Team Rumble non sarà l'ultimo capitolo della saga — ed è proprio meglio così, visti i numeri di questo capitolo.