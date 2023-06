Spyro sarebbe pronto a tornare, ma non nel modo che pensate

Il leggendario Spyro the Dragon potrebbe essere molto vicino a fare il suo ritorno nei videogiochi ma, contrariamente a quanto molti fan speravano, ciò potrebbe non accadere con un nuovo titolo dedicato, almeno per il momento.

Il draghetto potrebbe infatti fare la sua comparsa come personaggio giocabile in un nuovo titolo multiplayer rilasciato proprio nelle scorse giornate: stiamo parlando di Crash Team Rumble, nuova produzione di Toys for Bob (lo trovate su Amazon).

Le strade di Crash e Spyro si sono infatti incrociate spesso: basti pensare all'esordio del peramele nella saga di Skylanders o, restando in tema, all'introduzione del drago come personaggio giocabile nel remake di Crash Team Racing.

Adesso, come riportato da Twisted Voxel, le strade delle due mascotte storiche dell'era PS1 potrebbero incrociarsi nuovamente in folli partite multiplayer a caccia di frutti Wumpa: i dataminer avrebbero infatti scoperto riferimenti a Spyro, Ripto ed Elora come nuovi personaggi giocabili in arrivo.

La scelta di 3 personaggi non sembrerebbe affatto casuale, dato che tutti i protagonisti — e cattivi — di Crash Team Rumble sono divisi in tre ruoli giocabili: di conseguenze, anche l'ingresso di questi iconici personaggi dalla saga di Spyro servirebbe a ricoprire le diverse esigenze dei giocatori.

Il datamine in questione ha anche rivelato il possibile arrivo di una moneta virtuale — presumibilmente per acquistare contenuti cosmetici della stagione in corso e che potrebbe essere introdotta dalla Stagione 2 — e una nuova modalità intitolata Zaptrap, sulla quale non sappiamo ancora nulla.

Insomma, in attesa di poter vedere nuovamente in azione Spyro con un videogioco a lui dedicato, che potrebbe essere in lavorazione proprio presso Toys for Bob, i fan del draghetto potrebbero avere ancora modo di vestire i suoi panni, sfidando Crash Bandicoot e tutti i suoi compagni.

Ovviamente, trattandosi solo di un datamine, non possiamo sapere con certezza se l'arrivo di questi personaggi sia effettivamente previsto o se si tratti di contenuti scartati durante il corso dello sviluppo: di conseguenza, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Nel frattempo, se siete curiosi di saperne di più su Crash Team Rumble, vi lasciamo alla nostra video recensione dedicata.

Toys for Bob ha anche confermato che questo non sarà l'ultimo capitolo della serie: adesso attendiamo che possa arrivare un annuncio simile anche per Spyro the Dragon.