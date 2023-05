Counter-Strike viene usato per aggirare la censura sulla guerra in Ucraina

I videogiochi sono entrati presto nella ben più importante narrazione della guerra tra Russia e Ucraina, ma in questo caso il gaming svolge un ruolo decisamente importante: una mappa di Counter-Strike viene usata per diffondere la verità ai russi sul conflitto, superando la censura.

C'è una certa ironia grottesca nel fatto che sia proprio Counter-Strike, uno shooter tra terroristi e forze speciali (come Rainbow Six che trovate su Amazon), al centro di un'operazione del genere.

Situazioni surreali come quella di Advance Wars che, lo ricorderete, è stato rinviato da Nintendo proprio per il conflitto e ora ha creato dei problemi a chi l'aveva preordinato.

Per non parlare di tutta la bagarre relativa ad Atomic Heart, intorno al quale sono nate storie abbastanza controverse da confermare ancora oggi.

Continuiamo a raccontare storie che legano il conflitto al mondo del gaming, perché Kotaku riporta un uso decisamente utile dei videogiochi.

Dal marzo 2022, Vladimir Putin ha deciso di rendere un crimine definire l'invasione dell'Ucraina come una "guerra", manipolando contestualmente l'informazione al riguardo nei confini della Russia dichiarando un reato la diffusione di notizie sul conflitto, con una pena di fino a 15 anni di reclusione.

Per questo motivo è decisamente difficile, per i giornalisti inviati e non, raccontare la verità sulla situazione in Russia.

Così, il più grande quotidiano finlandese ha adottato misure creative per distribuire le notizie in Russia: ha inserito le informazioni in una mappa personalizzata di Counter-Strike Global Offensive.

Visto che Counter-Strike è decisamente popolare in Russia, il quotidiano finlandese Helsing Sanomat ha deciso di utilizzarlo per riportare le notizie.

Il giornale ha pagato due designer di mappe personalizzate per creare de_voyna (la trovate anche su Steam), una mappa in cui i giocatori possono vagare per trovare una stanza sotterranea in cui, sempre all'interno del gioco, gli utenti potranno vedere i titoli dei giornali relativi alla guerra in Ucraina.

Helsingin Sanomat ha reso disponibile la mappa lo scorso 2 maggio, nella speranza che questa incredibile idea possa durare a lungo e non costare delle ripercussioni al quotidiano.

Di recente anche Nintendo è tornata ad avere a che fare con la Russia, in un certo senso, perché alcuni rivenditori stavano aggirando il blocco internazionale commerciando suoi prodotti.

Counter-Strike, invece, si prepara a lanciare il suo sequel dopo tantissimi anni. Nella speranza che la mappa in questione non debba essere importata anche in Counter-Strike 2, perché la guerra sarà finita.