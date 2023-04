Advance Wars su Switch è stato rinviato così a lungo da creare problemi a chi l'ha comprato fisico

Dopo una lunga — e, a momenti, quasi interminabile — attesa, Nintendo ha finalmente rilasciato nelle scorse giornate Advance Wars 1+2 Reboot Camp su Switch, il ritorno dei primi due storici capitoli della serie strategica.

Il remake sviluppato da WayForward sembra fosse però in realtà pronto da diverso tempo, ma lo sfortunato tempismo con la guerra in Ucraina aveva spinto la casa di Kyoto a rimandare il titolo, consapevole del fatto che quello non era il momento migliore per promuovere un gioco con tali temi, seppur estremizzati e assolutamente non realistici.

Una situazione paradossale che avrebbe trovato conferma anche da quei fan che hanno scelto di acquistare l'edizione fisica del titolo (la trovate su Amazon), molti dei quali hanno segnalato un problema non da poco legato a una delle più amate promozioni su Switch.

Ricordiamo infatti che chi acquista i giochi fisici su scheda ha la possibilità di ottenere punti d'oro distribuiti in base al prezzo consigliato d'acquisto, ottenendo così un potenziale sconto su una nuova transazione digitale.

Tuttavia, questi punti non sono eterni ma hanno una data di scadenza: come segnalato da Nintendo Life, molte delle versioni già in commercio l'avrebbero già raggiunta pur non essendo uscito da nemmeno una settimana.

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp was delayed so long you can't redeem its My Nintendo Gold Coins https://t.co/TMdCBrIRsw pic.twitter.com/6K1Pv05Q1p — Vooks (@vooksdotnet) April 21, 2023

Secondo molti fan, questa sarebbe una conferma di un rinvio che sarebbe durato addirittura due anni: i punti d'oro scadono infatti tecnicamente solo dopo questa durata dal lancio di una copia fisica del gioco.

Alcuni fan però sono riusciti comunque a riscattare i loro punti d'oro, aumentando il sospetto che Nintendo abbia rilasciato in commercio alcune copie di Advance Wars su Switch rimaste in magazzino da fin troppo tempo, senza però aggiornarne gli effettivi contenuti.

Una situazione decisamente paradossale, che ci auguriamo possa trovare risoluzione il prima possibile: il problema pare essere stato segnalato solo in alcuni paesi, ma consigliamo comunque ai nostri lettori di riscattare i punti d'oro il prima possibile.

Nella nostra recensione dedicata vi avevamo raccontato che è «un remake a tutto tondo che preserva quanto di buono c'era nei prodotti originali e li rende appetibili anche alle nuove generazioni grazie ad una serie di accortezze e miglioramenti dell'esperienza utente».

Restando in tema con le novità in casa Nintendo, vi ricordiamo che se siete abbonati a Switch Online tra pochi giorni potrete provare un nuovo gioco gratis a tempo.