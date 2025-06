Nel panorama delle costruzioni LEGO dedicate agli appassionati di architettura, l'annuncio del set LEGO Architecture 21063 Castello di Neuschwanstein segna un punto di svolta per i collezionisti e gli amanti dei monumenti storici.

Composto da ben 3.455 pezzi, la riproduzione in mattoncini LEGO del celebre castello bavarese rappresenta uno dei progetti più ambiziosi nella linea Architecture.

Il set sarà disponibile nei negozi a partire dal prossimo 1° agosto 2025, promettendo un'esperienza di costruzione immersiva che unisce tecnica e storia.

Un viaggio architettonico tra le Alpi bavaresi

La magia del Neuschwanstein, il castello che ha ispirato Walt Disney per il Castello di Cenerentola (diventato poi parte del logo di Disney), viene ricreata con straordinaria fedeltà in questa versione LEGO.

Non si tratta di una semplice riproduzione della facciata: il set include dettagli minuziosi degli esterni come guglie, torrette, cortili e scale, accompagnati da tetti a timpano che caratterizzano l'architettura romantica del XIX secolo.

L'attenzione ai particolari si estende anche agli interni, con piccole costruzioni che permettono di esplorare alcuni degli ambienti più iconici della residenza voluta da Ludwig II di Baviera.

Una delle caratteristiche più innovative di questo set è la possibilità di modificare il fogliame degli alberi circostanti, consentendo di rappresentare il paesaggio sia nella versione estiva che in quella autunnale.

Questa personalizzazione stagionale aggiunge un ulteriore livello di realismo alla composizione e permette ai costruttori di rinnovare periodicamente l'aspetto del modello una volta completato.

L'architettura romantica tedesca prende vita tra le tue mani.

Il set LEGO Architecture 21063 Castello di Neuschwanstein non è solo un passatempo creativo, ma un vero e proprio pezzo da esposizione che celebra uno dei simboli più riconoscibili della Germania e dell'architettura europea.

La cura dei dettagli e la complessità costruttiva lo rendono un oggetto da collezione perfetto per chi ama la storia europea, i viaggi o semplicemente l'arte delle costruzioni LEGO.

Proprio come molti altri set della linea LEGO Architecture, questo modello è pensato per essere esposto in casa o in ufficio, diventando un elemento decorativo che racconta una storia di passione architettonica e precisione ingegneristica.

Per gli appassionati di architettura e per i collezionisti LEGO, questo set rappresenta un'occasione unica per possedere una riproduzione dettagliata di uno dei castelli più fotografati al mondo.

La combinazione di tecniche costruttive avanzate e la ricchezza di dettagli lo rendono un regalo ideale per occasioni speciali, capace di soddisfare anche i costruttori più esigenti e di stimolare la creatività di chi ama immergersi in progetti complessi e gratificanti.

Ecco i numeri del set: