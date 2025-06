Mancano pochissimi giorni al lancio di Nintendo Switch 2 e se, una volta messe le mani sulla console, doveste notare che c'è una sottilissima pellicola applicata sul suo schermo, non rimuovetela.

Nelle scorse ore, infatti, Nintendo ha caricato online il manuale delle istruzioni ufficiali della console e, come riportato da Nintendo Life, al suo interno viene anche citata la presenza di questa pellicola protettiva, che ha il compito di evitare la dispersione di frammenti in caso la console riporti dei danni.

Nintendo aveva seguito una strategia simile anche con Switch OLED, con alcuni giocatori che – notando la pellicola – si erano però intestarditi a rimuoverla, rovinando la console.

La cosa migliore da fare (nonché l'unica) è ignorarla: la pellicola non ha un impatto sulla qualità dello schermo e potete serenamente applicarci sopra eventuali vetri temperati, lucidi o opachi, come fate normalmente sul display del vostro smartphone o di altre console portatili.

L'uscita di Nintendo Switch 2 è fissata per il 5 giugno, con Mario Kart World che farà la parte del leone come (costoso) titolo di lancio. La console, in questi mesi, ha fatto parlare molto di sé per essere stata la prima a proporre giochi a 90€, mentre il suo costo di listino è di 469€ per il modello liscio (senza giochi inclusi).

Al di là delle discussioni, ha monopolizzato le attenzioni del pubblico, al punto che in questo momento, a pochi giorni dal debutto, è difficile trovarla disponibile presso i maggiori rivenditori, Amazon compreso.

È presto per dire se saprà replicare il successo della prima Nintendo Switch, arrivata a marzo 2017, ma indubbiamente i giocatori hanno sempre più voglia di un approccio ibrido – e, nel frattempo, anche altri produttori si sono gettati, con successo, nel mondo delle macchine da gaming portatili, rinvigorito proprio da Nintendo.