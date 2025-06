Nintendo Switch 2 è a un passo dal lancio, e con lui è arrivato anche il primo aggiornamento di sistema, il firmware 20.1.1, scaricabile fin da subito.

Come previsto, Nintendo aveva “bloccato” le console prima del lancio per prevenire fughe di notizie e utilizzi non autorizzati.

Questo aggiornamento sblocca completamente la console, rendendola finalmente operativa: da ora è possibile giocare, accedere all’eShop, utilizzare la GameChat, visualizzare le notizie sui giochi, caricare screenshot e video, e molto altro.

L’update 20.1.1 allinea Switch 2 al firmware della Switch originale, mantenendo la numerazione comune per entrambe. Ecco le principali funzionalità abilitate:

Avvio e utilizzo del software Nintendo Switch 2

Funzionalità Nintendo Switch Online

Game Chat integrata

Comunicazione e condivisione tra utenti

Trasferimento completo da una console precedente

Supporto per Virtual Game Cards

Accesso completo al Nintendo eShop

Visualizzazione di notizie legate ai giochi

Caricamento di screenshot e video sui server Nintendo

Collegamento con le app mobili Nintendo Switch Parental Controls e Nintendo Switch App

Le immagini e i video caricati possono essere visualizzati tramite la Nintendo Switch App. Nota: è richiesto il collegamento a un Nintendo Account per l’utilizzo della maggior parte delle funzioni online.

È obbligatorio aggiornare il sistema per utilizzare giochi forniti tramite Game Key Card e microSD Express.

L’aggiornamento verrà richiesto automaticamente durante la configurazione iniziale online o quando si tenta di accedere a una funzione non ancora attiva.

In parallelo, anche Mario Kart World (che trovate su Amazon) ha ricevuto un aggiornamento che lo rende compatibile con le nuove funzionalità offerte da Switch 2, tra cui il supporto alla fotocamera integrata e alle rinnovate funzionalità online.

Nintendo ha pubblicato un changelog dettagliato anche per questo update, che consigliamo di consultare per scoprire tutte le novità introdotte.

Con questo aggiornamento, Nintendo Switch 2 diventa a tutti gli effetti una console pronta all’uso, completa nelle sue funzionalità e perfettamente integrata con l’ecosistema esistente.

Nel mentre, ci siamo chiesti: Nintendo Switch 2 può farci dimenticare Switch 1? Leggi il nostro speciale!