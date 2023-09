Corsair MP600 PRO LPX 2TB, SSD ottimo anche per PS5, a un super prezzo per l'Amazon Gaming Week

In occasione della Amazon Gaming Week, il gigante dell'e-commerce ha lanciato una promozione eccezionale inerente all'SSD Corsair MP600 PRO LPX 2TB. Infatti, il prodotto è attualmente disponibile su Amazon al prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 119,99€, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo più basso recente di 173,05€.

L'SSD Corsair MP600 PRO LPX da 2TB non è un comune dispositivo di archiviazione. È un componente di alta classe che offre prestazioni eccezionali, grazie all'interfaccia PCIe Gen4 x4 e al protocollo NVMe 1.4. Se state cercando di incrementare lo spazio disponibile sulla vostra PS5 senza compromessi in termini di velocità, questa è la soluzione che fa per voi. Corsair ha ottimizzato specificamente questo SSD per la console PS5, rendendo l'upgrade dell'archiviazione non solo possibile ma altamente efficiente.

Le specifiche tecniche parlano da sole. Le velocità di lettura sequenziale possono raggiungere un incredibile massimo di 7.100 MB/s, mentre le velocità di scrittura sequenziale sono poco inferiori, arrivando a 6.800 MB/s. Questo garantisce tempi di caricamento minimi e un'esperienza di gioco fluida, fattori che sono cruciali per i gamer più esigenti.

Ma a chi è davvero consigliato questo prodotto? Ovviamente, i possessori di PS5 stanno in cima alla lista. L'archiviazione della console è notoriamente limitata e molti utenti si trovano rapidamente a corto di spazio, specialmente con l'aumento delle dimensioni dei giochi moderni. L'SSD Corsair MP600 PRO LPX da 2TB emerge come una delle opzioni più valide per espandere la memoria della console. Ma non è solo per i gamer su console; anche gli utenti PC che cercano una soluzione di archiviazione estremamente veloce troveranno questo SSD molto interessante.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.