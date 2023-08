I controlli tank non erano affatto terribili, per i giocatori

I giocatori cresciuti negli anni '90 si ricorderanno di sicuro delle discussioni sui cosiddetti controlli tank. Molti titoli in tre dimensioni dell'epoca, infatti, avevano scelto questo modello per permettere di spostare il personaggio sullo schermo – che oggi risulterebbe legnoso (ma un po' anche all'epoca, a essere sinceri).

Si trattava di un sistema di controllo in cui premendo il tasto Su, si faceva avanzare il personaggio; premendo Giù lo si faceva girare nella direzione opposta, con Sinistra e Destra lo si faceva ruotare.

Advertisement

Nei modelli odierni, invece, tutti i tasti permettono di farlo avanzare nella direzione premuta: nel caso dei controlli tank, il personaggio avanza solo quando si preme Su, mentre tutti gli altri pulsanti servono a sistemare la sua direzione – un po' come nei controlli di un vecchio carro armato che ha bisogno di "sterzare" prima di avanzare, da cui il nome.

Erano molti i giochi con i controlli tank: ricorderete di sicuro i Tomb Raider originali, ma anche i primi Resident Evil, oppure gli Alone in the Dark o perfino Dino Crisis e Syphon Filter.

Tuttavia, un interessante dibattito nato sulle pagine di ResetEra ha riportato in auge i discorsi sui controlli tank – e ne è emerso con sorpresa che secondo diversi videogiocatori non fossero poi così male.

Chiacchierando di quei giochi che si considerano «invecchiati male, anche se non è vero», diversi appassionati hanno citato proprio i vecchi giochi con i controlli tank, di solito ritenuti particolarmente obsoleti, ma per loro in modo ingiusto.

«Penso che i primi tre Resident Evil siano tra i giochi che si ritengono invecchiati male ingiustamente» osserva uno dei giocatori, «le persone che dicono che i controlli tank sono terribili non hanno idea di ciò di cui parlano».

Anche qualcun altro fa notare di ritenere che la cosa si applichi a «di base, tutti i giochi con controlli tank: si giocano benissimo. Ruoto gli occhi all'infinito quando sento le persone che si lamentano dei controlli tank».

Un altro giocatore sottolinea, parlando anche dei controlli dell'originale Resident Evil 4, che probabilmente in linea generale, tank o no, «molti controlli dei giochi vecchi non sono invecchiati male, è solo che serve un po' di tempo per prendergli le misure, va bene così». Un'opinione in molti casi condivisibile, in effetti.

È interessante comunque vedere (ci sono anche diversi altri commenti) molti appassionati prendere le difese dei controlli tank, che non sono mai stati particolarmente amati. Rientrate anche voi nella categoria di chi, in fondo in fondo, non li trovava poi così male?