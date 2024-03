Xbox Game Pass, ecco i primi giochi di marzo 2024

Xbox Game Pass continua con le novità di questo 2024, visto che ora sono stati resi noti i primi giochi che arriveranno a marzo.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) e non solo è meglio che si prepari a un'altra infornata niente male, con vari titoli in arrivo.

Ora, come riportato anche dal sito ufficiale Xbox, è infatti il momento delle prossime novità.

Ecco, poco sotto, i titoli in dirittura d'arrivo in questa prima metà del mese, divisi per data e piattaforme di riferimento.

Primi giochi Xbox Game Pass marzo 2024

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Console, e PC) 5 marzo

PAW Patrol World (Cloud, Console, e PC) – 7 marzo

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Cloud, Console, e PC) – 12 marzo

Control Ultimate Edition (Cloud, Console, e PC) – 13 marzo

No More Heroes 3 (Cloud, Console, e PC) – 14 marzo

Lightyear Frontier (Game Preview) (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 19 marzo

MLB The Show 24 (Cloud e Console) – 19 marzo

A spiccare nell'elenco dei primi giochi del mese, troviamo Control Ultimate Edition di Remedy e No More Heroes 3 di Suda51.

Non possiamo quindi non consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox e Game Pass e ovviamente anche le pagine di SpazioGames.

