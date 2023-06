Continua il Red Friday MediaWorld: un weekend di offerte imperdibili!

La famosa catena di elettronica Mediaworld continua anche questo weekend una super promozione chiamata "Red Friday", il Black Friday dell'estate, che offre sconti incredibili sui migliori prodotti tecnologici. Ma occhio, questa iniziativa è valida solo fino al 18 giugno, quindi sbrigatevi ad acquistare quello che vi serve al prezzo che desiderate.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Samsung QE50Q80B, che attualmente potete portarvi a casa a soli 548,99€, rispetto agli usuali 999,99€ di listino, con uno sconto del 45,1% e un risparmio reale di 451€.

La smart TV Samsung QLED QE50Q80B, dotata di un ampio pannello QLED da 50", è in grado di offrire un'esperienza di visione di alto livello, arricchita dalla tecnologia di retroilluminazione Direct Full Array. Questo straordinario televisore si distingue per l'utilizzo della tecnologia Quantum HDR, che porta in primo piano dettagli altrimenti nascosti nelle scene più buie, migliorando contemporaneamente la qualità generale dell'immagine. Il risultato è una resa cromatica di grande definizione, con una gamma di colori più ampia.

Ma le caratteristiche eccellenti della smart TV Samsung QLED QE50Q80B non si fermano qui. Infatti, il dispositivo è equipaggiato con un avanzato sistema di upscaling 4K, supportato da intelligenza artificiale, che si avvale del potente processore Quantum 4K, il quale analizza automaticamente il segnale in ingresso e perfeziona l'immagine, garantendo una visione eccellente.

