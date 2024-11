Concord non è morto: c'è un'ultima chance per esprimere il suo «potenziale»

La storia di Concord è una di quelle che hanno catalizzato l'attenzione nella stagione videoludica, ma il triste epilogo dell'esclusiva PS5 avrà almeno un colpo di reni grazie alla serie TV di Prime Video, Secret Level.

Secret Level è una nuova serie animata antologica, in arrivo su Amazon Prime Video, creata da Tim Miller, già noto per lavori di successo come Deadpool e Love, Death + Robots. La serie esplora il mondo dei videogiochi, raccontando storie inedite ambientate in universi videoludici leggendari. Ogni episodio rappresenta una storia a sé, basata su giochi di vari generi, combinando animazioni all'avanguardia con uno storytelling innovativo.

Tra i videogiochi che saranno presenti all'interno di Secret Level c'è anche Concord e, se in un primo momento si pensava che l'episodio potesse essere addirittura cestinato, è lo stesso Tim Miller a spiegare che in realtà sarà molto più importante del previsto.

In una recente intervista rilasciata a Rolling Stone, Miller ha confermato che l'episodio non solo sarà ancora presente in Secret Level (e non verrà nemmeno sostituito come preventivato), ma che sarà anche un modo per esplorare il potenziale del mondo di Concord.

Firewalk Studios e Sony avevano pensato per l'esclusiva PS5 un grande ecosistema fatto di molti progetti multimediali prima di staccare la spina, e Miller crede che Secret Level possa raccontare questa volontà iniziale:

«Non mi dispiace che sia parte dello show, perché credo che sia un episodio riuscito. Si può intuire il potenziale di quel mondo e di quei personaggi. [...] Se questa dovesse davvero essere l’ultima traccia di quel prodotto, spero che gli sviluppatori possano sentirsi orgogliosi, anche solo un po’, per tutto il sangue, il sudore e le lacrime che hanno messo in esso.»

Miller ha anche detto la sua riguardo la chiusura di Firewalk, spiegando con sincerità di non capire «perché non abbia funzionato» Concord, alla fine.

Secret Level sarà una grande occasione per molti videogiochi, tra cui Warhammer 40.000: Space Marine 2 la cui storia continuerà proprio sulla serie di Prime Video.