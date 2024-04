Ci gira Ghost of Tsushima sui vostri PC? Ecco i requisiti

Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi è da poco arrivata arrivata la conferma definitiva: Ghost of Tsushima arriva su PC a maggio.

Il gioco, presente su Amazon nella sua versione definitiva per PS5 al miglior prezzo, ha infatti lasciato il segno nella sua edizione console.

PlayStation ha del resto espressamente dichiarato di voler investire ancora all'interno dell'ecosistema PC, e la notizia del porting PC del gioco in questione non è stata quindi una grossa sorpresa.

L'annuncio della versione PC è ora accompagnato anche dai requisiti minimi e raccomandati, oltre che da qualche dettaglio sul cross-play.

Come riportato anche da GameSpot, Ghost of Tsushima farà il suo debutto su PC il 16 maggio e, prima dell'uscita, Nixxes Software ha rivelato ulteriori dettagli sui requisiti di sistema e di cross-play per questa versione.

Preset Very Low Medium High Very High Avg performance 720P @ 30 FPS 1080P @ 60 FPS 1440P @ 60 FPS / 4K @ 30 FPS 4K @ 60 FPS Processor Intel Core i3-7100AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8600AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11400AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i5-11400AMD Ryzen 5 5600 Graphics NVIDIA GeForce GTX 960 4GBAMD Radeon RX 5500 XT NVIDIA GeForce GTX 2060AMD Radeon RX 5600 XT NVIDIA GeForce RTX 3070AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4080AMD Radeon RX 7900 XT Memory 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB Storage 75 GB HDD space (SSD recommended) 75 GB SSD space 75 GB SSD space 75 GB SSD space OS Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit

Per quanto riguarda i requisiti minimi, si consiglia un'unità SSD con 75 GB di capacità di archiviazione e, per un'esperienza decente a 1080p 60fps, saranno sufficienti una GPU Nvidia serie 20 e 16 GB di RAM.

Se invece volete giocare con tutti i dettagli visivi al massimo e a 4K 60fps, dovrete naturalmente disporre di hardware di alto livello come una GPU Nvidia 4080 o Radeon RX 7900 XT.

Come promemoria, Ghost of Tsushima Director's Cut su PC è completamente ottimizzato per i monitor ultrawide e supporta anche le tecnologie di upscaling come Nvidia DLSS e AMD FSR per aiutarvi a ottenere il massimo dalla vostra GPU.

Come nella versione PS5, sono incluse anche le funzionalità DualSense come il feedback aptico e i trigger adattivi, ma solo se si utilizza una connessione cablata al PC.

Per quanto riguarda il cross-play, Nixxes afferma che è necessario accedere al proprio account PlayStation Network per accedere alla modalità Legends e alla chat vocale di gioco; una volta fatto ciò, è possibile collaborare con giocatori PS5 e PS4 in quella modalità multigiocatore. E sì, e stato confermato anche il supporto ai Trofei.

Nell'ultimo anno, il team di Nixxes ha lavorato duramente per portare la tecnologia del motore interno di Sucker Punch su PC e implementare funzionalità del PC come frame rate sbloccati, una varietà di impostazioni e preimpostazioni grafiche e controlli personalizzabili di mouse e tastiera.

Ad ogni modo, vedremo se questo annuncio sarà un assaggio per il reveal di Ghost of Tsushima 2, di cui si è parlato più volte nelle ultime settimane.