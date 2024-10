Come gira Silent Hill 2 Remake su PS5?

Silent Hill 2 Remake è finalmente arrivato, rievocando lo storico prodotto di Konami grazie al lavoro di Bloober Team che sembra aver sorpreso un po' tutti.

Già dalle prime recensioni erano emerse delle considerazioni davvero positive sul gioco, con voti molto alti e paragoni importanti con l'originale.

Sembra che Bloober Team abbia fatto un grandissimo lavoro, insomma, in alcuni casi anche difficile da immaginare nel rievocare l'esperienza del classico survival horror.

Tuttavia si è parlato di come Silent Hill 2 Remake non fosse esattamente performante dal punto di vista tecnico. Ma è davvero così?

La risposta arriva dal sempre puntuale ElAnalistaDeBits, con la sua classica videoanalisi che trovate qui sotto:

Mentre i primi test su Silent Hill 2 Remake su PlayStation 5 hanno entusiasmato molti per la qualità del frame rate, confronti successivi hanno rivelato cali significativi delle performance in alcune aree del gioco, con il frame rate che scende al di sotto della finestra VRR (Variable Refresh Rate) di 48 Hz.

Senza una modalità a 120 Hz VRR, il sistema LFC (Low Framerate Compensation), che potrebbe compensare i cali di performance, non può attivarsi. In risposta, molti fan auspicano l'arrivo di una patch per la PS5 Pro, che permetterebbe di mantenere frame rate stabili all'interno della finestra VRR e garantire un'esperienza ottimale anche con i dettagli visivi della modalità Fidelity.

Tuttavia, Silent Hill 2 Remake è senz'altro uno dei migliori videogiochi dell'anno. Nella nostra recensione vi abbiamo detto, infatti, che «Konami e Bloober Team rilanciano al contempo un pezzo di storia dal valore inestimabile e le proprie rinnovate ambizioni con un remake che ha semplicemente del miracoloso, mettendo a tacere i facili scetticismi dei fan più prevenuti, il pressapochismo degli istintivi ciarlieri e gli oltranzisti nostalgici che vivono solo di ricordi.»

