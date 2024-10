Secondo la prima recensione, Silent Hill 2 Remake è meglio dell'originale

Silent Hill 2 Remake è un progetto a dir poco atteso per via del nome che si porta dietro e, soprattutto i fan dell'opera originale, si aspettano che il ritorno del cult di Konami possa essere all'altezza del suo nome.

Il tema principale del remake del leggendario survival horror è stata infatti la fedeltà con l'originale, che in molti hanno cercato di analizzare con gli immancabili videoconfronti.

Bloober Team ha fatto di tutto per mantenere l'atmosfera originale, anche usando degli espedienti molto furbi per ricreare la leggendaria nebbia e, insieme a tanto altro, sembra che abbia funzionato.

Come riporta Wccftech, infatti, la prima recensione di Silent Hill 2 Remake premia il lavoro di Bloober Team con un voto altissimo.

La rivista giapponese Famitsu ha recensito l'attesissimo remake, che sarà lanciato la prossima settimana su PC e PlayStation 5, assegnandogli un punteggio di 35/40 (8/9/9/9), leggermente superiore al punteggio del gioco originale (32/40).

È importante che ci sia un punteggio del genere, sebbene nulla tolga a Konami il fatto di aver impostato uno stile e dei dogmi per un intero genere, quello dei survival horror.

Nella recensione viene elogiato il realismo conferito dai bellissimi dettagli visivi, l'atmosfera unica, gli enigmi rivisitati che risultano più impegnativi dal punto di vista mentale, e il combattimento. Inoltre, Famitsu specifica che per completare Silent Hill 2 Remake ci vorranno dalle 16 alle 18 ore.

Silent Hill 2 Remake sarà inizialmente disponibile su PC e PlayStation 5, ma non si esclude un lancio su altre piattaforme in futuro. Il mese scorso è stato confermato che il gioco resterà esclusivo per PS5 fino all'8 ottobre 2025, aprendo così la possibilità di un'uscita successiva su console Xbox e forse anche sul Nintendo Switch 2.

Se questa prima valutazione vi ha convinto, potete acquistare Silent Hill 2 Remake al miglior prezzo su Amazon.