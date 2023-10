Batman arriverà su Switch in ritardo: il rinvio è ufficiale

Se speravate di poter rivivere le avventure del cavaliere oscuro su Nintendo Switch tra pochi giorni, dobbiamo darvi purtroppo una brutta notizia: proprio pochi istanti fa è infatti arrivata la conferma del rinvio di Batman Arkham Trilogy, la trilogia completa di Batman Arkham pensata esclusivamente per la console ibrida.

Ricordiamo che Batman Arkham Trilogy (potete prenotarlo su Amazon) sarà a tutti gli effetti l'edizione definitiva per i fan della serie, dato che include tutti e 3 i capitoli della serie e i loro rispettivi contenuti aggiuntivi in un unico pacchetto.

Questa edizione fu annunciata lo scorso giugno durante un Nintendo Direct, chiarendo poi in seguito che la data d'uscita ufficiale prevista era il 13 ottobre 2023.

Secondo i piani iniziali, il titolo avrebbe dovuto essere rilasciato tra 10 giorni, ma è notizia di pochi istanti fa che il titolo è stato ufficialmente rinviato all'1 dicembre 2023.

In un certo senso, forse è la soluzione migliore per i fan su Switch e dei videogiochi in generale, dato che a ottobre usciranno anche Super Mario Bros. Wonder e tanti altri titoli interessanti — trovate il nostro calendario delle uscite aggiornato al seguente indirizzo — ma il rinvio è stato giustificato semplicemente con la necessità di ottimizzare al meglio la trilogia:

«Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch uscirà l'1 dicembre 2023. Abbiamo bisogno di più tempo per dare ai giocatori la migliore esperienza possibile su Nintendo Switch. Ci scusiamo con i fan che non vedono l'ora di giocare questa versione della trilogia. Vi ringraziamo per la pazienza».

La trilogia di Batman Arkham sarà dunque disponibile solo a partire dall'ultimo mese dell'anno: toccherà avere ancora un po' di pazienza prima di scoprire come si comporterà su Nintendo Switch.

In ogni caso, cogliamo l'occasione per avvertirvi che l'edizione fisica includerà soltanto il primo dei 3 giochi su cartuccia: il resto della trilogia dovrà essere scaricato sulla vostra console da internet.