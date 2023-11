Batman Arkham Knight si aggiorna davvero, ma in esclusiva su Nintendo Switch

Robert Pattinson e il suo Batman avevano fatto incursione fugacemente in Batman Arkham Knight qualche tempo fa e oggi arriva la conferma che l'inserimento della nuova batsuit era una svista, perché Warner Bros ha confermato ufficialmente che il costume arriverà all'interno della Batman Arkham Trilogy.

Giusto un mese fa, infatti, i fan si erano accorti che Batman Arkham Knight in particolare si era aggiornato senza nessun preavviso, inserendo il costume del Crociato Incappucciato ispirato a The Batman, la pellicola del 2022 con Robert Pattinson protagonista, che poi era stato rimosso senza alcuna spiegazione aggiuntiva.

Dopo lo strano avvenimento c'è stato un totale silenzio ma, poche ore fa, Nintendo ha confermato l'arrivo del nuovo Batman all'interno di Arkham Knight.

Perché Nintendo? Beh, a quanto pare, il costume sarà un'esclusiva temporale della versione Switch, come rivelato nell'ultimo trailer:

A partire dal 1 dicembre, la data precedentemente rinviata in cui arriverà la Batman Arkham Trilogy su Nintendo Switch, il costume ispirato a The Batman sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori e lo sarà "prima di qualsiasi altra piattaforma".

Sappiamo ovviamente che il costume è destinato almeno ad Epic Games Store, dove è stato avvistato per errore la prima volta un mese fa, ma al momento i giocatori Switch si potranno godere Robert Pattinson con un po' di anticipo.

Al momento non è chiaro quando la suit di The Batman arriverà su PC e console, e chissà che non possa arrivare con un aggiornamento next-gen a sorpresa a questo punto? Non ci resta che attendere.

Se volete l'esperienza migliore di Batman di sempre nel palmo delle vostre mani (più o meno), potete ordinare Batman Arkham Trilogy in versione Nintendo Switch su Amazon.

Che, nel caso giochiate in lingua originale, sarà una nuova occasione per ascoltare la voce di Kevin Conroy, lo storico doppiatore che è venuto a mancare poco più di un anno fa.