Come dimostrare l'amore per Horizon? Creando un busto di Aloy

Sappiamo che gli amanti dei videogiochi non mancano mai di fantasia, quando c'è da omaggiare le loro opere preferite. Così, se è vero che sul mercato le statuette dei protagonisti più famosi sono sempre molto apprezzate, ecco che qualcuno ha deciso di far da sé, realizzando un dettagliato busto di Aloy, direttamente dalla saga di Horizon di Guerrilla Games.

Le immagini dell'opera d'arte fan-made arrivano da un post condiviso su Reddit dall'autore della scultura, che a occhio dovrebbe essersi basato sul primo modello della protagonista – quello che abbiamo visto in Horizon: Zero Dawn e nel suo prologo (trovate su Amazon il gioco), quando la cacciatrice dalla chioma infuocata indossava i suoi abiti Nora per un momento molto molto importante della sua crescita.

«Ciao a tutti, stavo cercando altri grandi fan di Horizon e di Aloy come lo sono io» ha scritto l'autore, condividendo l'immagine del busto che ha realizzato. «Vorrei mostrarvi la scultura di Aloy che ho creato, che è fatta interamente a mano».

L'autore aggiunge anche che l'opera è in vendita, quindi se siete collezionisti e state pensando a come ampliare ulteriormente il vostro campionario dedicato ad Aloy, potete farci un pensierino – anche perché la somiglianza con la Aloy di Zero Dawn è davvero notevole. Le dimensioni sono 33 cm di larghezza, 40,50 cm di altezza e 23 cm di profondità.

«Adoro l'attenzione per i dettagli che hai riposto in questo lavoro e come hai usato i colori» leggiamo tra i commenti ricevuti dal busto. «Sembra la versione di Zero Dawn» aggiunge qualcun altro, ottenendo dall'autore la conferma che sì, è a quel look di Aloy che si è ispirato.

Quando qualcuno gli ha domandato quanti soldi e quanto tempo siano necessari per un lavoro simile, l'autore ha aggiunto che si parla di forse 600 euro di spesa per realizzare il tutto, aggiungendo che la realizzazione ha richiesto più o meno 300 ore di lavoro. Come notiamo dal suo negozio su Etsy, effettivamente il busto viene venduto a 1.090€ comprese finitura e colorazione – il che rende anche il prezzo da veri e propri collezionisti, ma trattandosi di un prodotto fatto a mano era difficile aspettarsi qualcosa di più economico.

Nei giorni scorsi è stata resa disponibile The Burning Shores, l'attesa espansione di Horizon: Forbidden West che porta Aloy dalle parti di Hollywood, nel suo mondo post-apocalittico: se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra video recensione.