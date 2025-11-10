Avatar di ilMeluz 0
La musica di Expedition 33 non è assolutamente niente di che, questo è un gioco sopravvalutato sotto molti aspetti, ma quando qualcosa sfonda la massa la critica si acceca. Questo non vuol dire che sia brutto, ma che gli si da troppo merito considerando il fatto che il titolo fa leva su una narrativa young adult dai dialoghi retorici e da seconda media. La musica presenta dei pezzi terrificanti, musica dubstep alla Lindsey Stirling che sono delle cafonate assurde. Alcuni pezzi belli ma quest'anno è uscita tanta roba e musicalmente parlando viene demolito solo da Absolum per dirne uno a cui non si da merito.
Sono stati furbi ed è un pregio ma idolatrare Expedition 33 come viene fatto fa capire che non si ha giocato molto in generale. Poi la questione del prezzo... io veramente non capisco come la gente tutto ad un tratto paragoni il prezzo ai tripla a. Ma da quando il valore di un gioco si definisce dal budget che gli sviluppatori hanno? Se manca gusto, idee, metodo ecc.. cosa cambia avere i soldi? Boh mi sembra che la gente si svegli di botto come un orso dal letargo.
