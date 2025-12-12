Il mondo dei videogiochi ha assistito a un momento storico durante la cerimonia dei The Game Awards di questa notte, quando Clair Obscur: Expedition 33 non solo ha trionfato come Gioco dell'Anno, ma ha anche vinto in quasi ogni singola nomination in cui era candidato, portando a casa nove premi.

La vera sorpresa, però, è stato l'annuncio del rilascio immediato dell'espansione già anticipata nei mesi scorsi. Il director Guillaume Broche ha scelto proprio il palco della premiazione per rivelare che l'aggiornamento è disponibile da ora per tutti i giocatori.

L'espansione era stata preannunciata già lo scorso ottobre, quando gli sviluppatori di Sandfall Interactive avevano rilasciato dichiarazioni enigmatiche a Eurogamer, parlando di "un po' di whee e un po' di whoo" per descrivere i contenuti in arrivo. Quelle parole criptiche facevano riferimento a Esquie, il simpatico compagno d'avventura che ha conquistato il cuore dei fan del gioco, e che ora diventa protagonista di questa nuova parte dell'avventura.

L'espansione viene proposta come un ringraziamento i fan che hanno sostenuto il titolo e include anche una modalità foto (feature molto richiesta dalla community), permettendo ai giocatori di immortalare i momenti più memorabili della loro avventura, oltre a costumi aggiuntivi e nuovi dungeon.

Prodotto in caricamento

Prima ancora di conquistare l'ambito premio principale, Expedition 33 aveva già scritto una pagina importante nella storia dei The Game Awards. Con 12 nomination ricevute quest'anno, il gioco è diventato il titolo più candidato di sempre nella storia della manifestazione, superando qualsiasi precedente record e testimoniando l'impatto straordinario che ha avuto sia sulla critica che sul pubblico.

La strategia di rilasciare un contenuto aggiuntivo proprio nel momento del trionfo ai The Game Awards rappresenta una mossa tanto peculiare quanto efficace da parte di Sandfall Interactive, che ha saputo capitalizzare al massimo l'attenzione mediatica concentrata sul titolo durante una delle serate più importanti per l'industria videoludica mondiale.