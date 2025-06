Clair Obscur: Expedition 33 è uno dei giochi più sorprendenti del 2025, un mix affascinante di narrativa onirica e combattimenti a turni in tempo reale.

Tuttavia, una grave mancanza tecnica ha lasciato perplessi molti giocatori: l’assenza di una minimappa.

Per fortuna, la community modding non ha perso tempo. Il modder paboyafx ha pubblicato una mod che introduce una minimappa funzionale all’interno del gioco (che trovate su Amazon).

La minimappa moddata presenta una serie di funzionalità pensate per migliorare l’esperienza di gioco e garantire un utilizzo semplice e intuitivo.

Per attivarla o disattivarla, basta premere il tasto M, rendendo immediato il passaggio tra visualizzazione con o senza minimappa.

Un’altra caratteristica importante è la possibilità di regolare lo zoom della minimappa utilizzando i tasti “Num +” per ingrandire e “Num -” per ridurre la visuale.

Lo zoom è regolabile in un intervallo che va da 0.25x a 3x, così da adattarsi alle esigenze di ogni giocatore, permettendo una visualizzazione più dettagliata o più ampia dell’area circostante.

La mod è pienamente compatibile con l’ultima versione del gioco, garantendo stabilità e integrazione senza problemi. Per chi fosse interessato a provarla, è disponibile su NexusMods, gratuitamente qui, accompagnata da istruzioni dettagliate che spiegano come installarla, sia tramite Mod Loader sia con UE4SS Experimental, facilitando così l’installazione anche ai meno esperti.

Questa minimappa moddata rappresenta un utile strumento per chi desidera un supporto visivo efficace e personalizzabile durante il gioco, senza rinunciare alla semplicità d’uso e alla compatibilità con le versioni più recenti.

L’assenza di una minimappa in un gioco dal level design complesso come Expedition 33 è stata infatti inspiegabile, soprattutto considerando il suo status di big (sperando che l'eventuale sequel non cada nello stesso errore).

Questa mod riempie un buco evidente e dimostra, ancora una volta, quanto i modder siano fondamentali per rifinire l’esperienza di gioco. Ora Clair Obscur è finalmente completo anche dal punto di vista funzionale.