Civilization VII su PS5 è un disastro: Sony avrebbe avviato i primi rimborsi

Civilization VII è sicuramente uno strategico eccezionale da un punto di vista del gameplay, ma è innegabile che a distanza di quasi un mese dal lancio ci siano ancora diversi problemi tecnici gravi ancora da risolvere.

La situazione è particolarmente delicata su PS5, versione ritenuta quasi ingiocabile da diversi utenti: non è infatti raro imbattersi in crash e problemi vari durante le partite multiplayer, oltre a un'interfaccia che non sembra particolarmente ottimizzata su console.

Evidentemente alcuni utenti hanno deciso di non voler più attendere una risoluzione, contattando il supporto PlayStation per richiedere un rimborso completo del gioco. E a quanto pare Sony si è trovata d'accordo nel riconoscere la gravità della situazione, almeno in alcuni sporadici casi.

Come segnalato da Push Square, alcuni utenti hanno testimoniato di essere riusciti a spiegare la situazione e avere restituiti i soldi, sebbene PlayStation sia normalmente inflessibile su questa pratica.

Ma c'è anche da dire che la richiesta non è stata garantita a tutti gli utenti: pare infatti che il supporto stia valutando caso per caso se procedere o meno, probabilmente in base agli effettivi problemi segnalati o all'insistenza dei singoli giocatori.

In ogni caso, il fatto che dei rimborsi stiano effettivamente avvenendo conferemerebbe che anche Sony è consapevole di uno stato decisamente poco ottimale del gioco: una vicenda che ci ricorda molto le eccezioni che si verificarono per il lancio di Cyberpunk 2077, pur con tutti i dovuti paragoni del caso.

La situazione è particolarmente delicata perché di base Civilization VII è un gioco eccellente che gli appassionati non dovrebbero lasciarsi scappare, ma è altrettanto evidente che si è rivelato particolarmente frustrante da giocare su console (lo trovate su Amazon, se volete dargli fiducia).

Firaxis è più che consapevole del lavoro da fare e proprio nelle scorse ore ha pubblicato una roadmap estensiva con tutte le novità in arrivo: vedremo se arriveranno aggiornamenti più corposi anche per le versioni console, dato che la pazienza degli utenti — e di Sony — sembra essere terminata.