Civilization VII si aggiorna e svela la roadmap completa

Fan di Civilization VII c'è una bella notizia per voi da parte di Firaxis, soprattutto se aspettavate nuovi contenuti per l'ultimo episodio della storica saga.

Firaxis Games ha annunciato importanti aggiornamenti per Civilization VII, con novità e miglioramenti basati sui feedback della community.

L’aggiornamento 1.1.0, previsto per il 4 marzo 2025, introdurrà il cross-play tra PC e console e porterà numerosi miglioramenti.

Tra le novità principali ci sarà la Meraviglia Naturale Bermuda Triangle, aggiustamenti all’UI, cambiamenti al percorso culturale dell’Epoca Moderna e miglioramenti all’IA per la Vittoria Culturale. Inoltre, le Unità Navali potranno disperdere le Potenze Indipendenti Costiere, e sarà possibile convertire Città Sante nell’Epoca dell’Esplorazione.

Anche il multiplayer riceverà correzioni, e per i giocatori su console verranno implementati tutti gli aggiornamenti precedenti.

Lo stesso giorno, sarà disponibile la prima parte della collezione Crossroads of the World, inclusa nelle edizioni Deluxe e Founders. Questa espansione introdurrà il leader Ada Lovelace, le civiltà Gran Bretagna (Epoca Moderna) e Cartagine (Epoca Antica), e quattro nuove Meraviglie Naturali: Machapuchare, Monte Fuji, Vihren e Vinicunca.

L’aggiornamento 1.1.1, in arrivo il 25 marzo, apporterà ulteriori miglioramenti all’UI e all’IA, riducendo l’aggressività dell’insediamento anticipato. Saranno introdotti il Quick Move, la personalizzazione dei nomi di comandanti e città, nuove impostazioni di partenza e la Meraviglia Naturale Monte Everest. In questa data verrà rilasciata anche la seconda parte della collezione Crossroads of the World, con Simón Bolívar, Bulgaria (Epoca dell’Esplorazione) e Nepal (Epoca Moderna).

Guardando oltre, Firaxis sta lavorando a funzionalità molto richieste, tra cui il tasto “Un altro turno”, Auto-Explore, nuove dimensioni delle mappe, multiplayer Hot Seat, supporto alle mod e altro. Alcune di queste migliorie potrebbero arrivare già da aprile, ma molte richiederanno più tempo.

La speranza è che queste novità possano riabilitare il nome di Civilization VII, che al lancio ha dovuto affrontare alcuni problemi.