Civilization VII disponibile da ora

2K e Firaxis Games hanno annunciato oggi il lancio globale di Sid Meier's Civilization VII, l’ultima evoluzione della serie strategica che ha venduto oltre 73 milioni di copie in tutto il mondo.

Per la prima volta nella storia del franchise, il titolo è disponibile simultaneamente su console e PC, approdando su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (lo trovate anche su Amazon), oltre che su Mac e Linux tramite Steam.

Il gioco segna un passo avanti per la saga, con un'esperienza più vasta e ambiziosa che permette ai giocatori di costruire e guidare civiltà attraverso le ere della storia umana, prendendo decisioni strategiche che plasmeranno il destino del loro impero.

Sarà possibile giocare sia in modalità single-player che in multiplayer online, come vi abbiamo spiegato anche nella nostra recensione.

Nel corso del Civ World Summit è stato inoltre annunciato Civilization VII - VR, una versione in realtà virtuale prevista per l’estate prossima. Ulteriori dettagli verranno svelati nei prossimi mesi.

«Questo è un momento speciale per 2K: Civilization VII celebra e arricchisce l'eredità di uno dei franchise più iconici nella storia dei videogiochi,» ha dichiarato David Ismailer, Presidente di 2K.

«La collaborazione con Firaxis ci ha permesso di creare un titolo rivoluzionario, capace di conquistare sia i veterani della serie che una nuova generazione di giocatori.»

Anche Heather Hazen, Direttore dello studio Firaxis Games, ha sottolineato l'importanza del progetto: «Abbiamo sviluppato il capitolo più ambizioso della saga e vogliamo ringraziare la community che ci ha accompagnato in questo percorso. È il momento di intraprendere un nuovo viaggio insieme e rispondere al richiamo della storia.»