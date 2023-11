Cities: Skylines II, ci sono brutte notizie per il primo DLC

Cities: Skylines II è stato lanciato il mese scorso ma, come hanno potuto constatare i giocatori su PC, il titolo ha al momento alcuni problemi tecnici che vanno risolti, anche al costo di rinviare i contenuti aggiuntivi.

Il team di sviluppo era a conoscenza di questi problemi già da prima, probabilmente, perché Cities: Skylines II non è stato lanciato su tutte le piattaforme dal day one, anche se tra queste c'è pur sempre Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi tramite Amazon).

Un lancio che sarebbe stato davvero ottimo anche per la presenza della lingua italiana anche su console, per la prima volta.

Cities: Skylines 2 era previsto anche su console, infatti, ma al momento la produzione uscirà in un imprecisato momento del 2024 perché la build non era pronta per essere lanciate al di fuori della piattaforma PC.

Ora gli sviluppatori hanno deciso di fare la stessa cosa con i primi DLC previsto per il gioco, che sono stati rinviati.

Come riporta VGC, infatti, il DLC inserito all'interno dell'Ultimate Edition di Cities: Skylines 2 è stato rinviato così che il team di sviluppo Colossal Order possa dare priorità ai miglioramenti delle prestazioni e alle correzioni dei bug.

L'annuncio è arrivato direttamente dal CEO Mariina Hallikainen, che ha spiegato come il team di sviluppo procederà nei prossimi mesi.

«Una volta che la versione per PC sarà dove vogliamo che sia, ci concentreremo sulla versione per console e sui contenuti DLC», ha affermato il CEO.

Il primo Asset Pack, Beach Properties, verrà implementato solo dopo che la correzione delle risorse e il lavoro sulle prestazioni saranno stati completati in modo soddisfacente da parte di Colossal Order.

Il lancio del contenuto era precedentemente previsto per il 2023, mentre ora il team di sviluppo si impegna a renderlo disponibile entro il primo trimestre del 2024, mentre gli altri saranno disponibili nel secondo trimestre del 2024.

In attesa di vedere i contenuti per Cities: Skylines II, vi ricordiamo che potete già giocarlo su PC e se volete dargli una possibilità potete leggere anche la nostra recensione per capire se il simulatore di gestione cittadina fa per voi oppure no.