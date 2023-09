Cities: Skylines 2 è stato rinviato e salta il 2023

I giocatori PC potranno godersi Cities: Skylines 2 a partire dal 24 ottobre come previsto, ma chi aspettava il titolo su PlayStation 5 o Xbox Series X|S dovranno attendere i primi mesi del 2024.

Una brutta notizia anche perché il titolo sarebbe stato incluso all'interno di Xbox Game Pass (vi potete abbonare tramite Amazon), e sarebbe mancato meno di un mese alla sua uscita.

Il titolo era stato svelato lo scorso marzo, con l'ulteriore bella notizia relativa alla localizzazione in italiano, per la prima volta nella serie di gestionali.

E mentre i giocatori console si stavano preparando a creare le loro città incredibili, purtroppo Paradox ha aggiornato la data di uscita portandola molto in avanti.

Con un comunicato sul sito ufficiale, il team di sviluppo ha svelato le motivazioni che hanno portato al rinvio di Cities: Skylines 2:

«Stiamo lavorando duramente per preparare il gioco per la sua uscita il 24 ottobre. Nel farlo, ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di più tempo per raggiungere gli obiettivi di qualità che ci siamo prefissati per console. Poiché vogliamo offrire la migliore esperienza ai nostri giocatori, stiamo aggiornando la finestra di rilascio per Xbox e PS5 alla primavera del 2024.»