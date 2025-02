Ciri è stata modificata dopo il trailer di The Witcher 4?

Il game director di The Witcher 4, Sebastians Kalemba, ha smentito le recenti voci secondo cui il modello del personaggio di Ciri sarebbe stato modificato rispetto a quello mostrato nel trailer di debutto ai The Game Awards 2024 lo scorso dicembre.

Alcuni fan avevano ipotizzato che l’aspetto della protagonista fosse stato alterato dopo aver visto un recente video dietro le quinte sulla realizzazione del trailer.

In particolare, il video mostrava delle sequenze che facevano apparire Ciri leggermente diversa rispetto al filmato ufficiale di presentazione, lasciando insospettiti i fan di The Witcher 3 (gioco che trovate su Amazon).

Tuttavia, Kalemba ha chiarito la questione con un post su X (ex Twitter), spiegando che il modello in-game mostrato nel video dietro le quinte è lo stesso utilizzato nel trailer ufficiale.

«La versione del personaggio che si vede nel dietro le quinte è esattamente la stessa del trailer originale. Non abbiamo modificato il modello,» ha affermato Kalemba.

«Ciò che state vedendo è materiale grezzo, senza animazioni facciali, illuminazione o obiettivi virtuali delle cineprese. Sebbene il video sia realizzato con il motore di gioco, rappresenta uno stato di sviluppo ancora in corso, prima che venissero applicate le rifiniture cinematografiche necessarie.»

Lo sviluppatore ha inoltre sottolineato che variazioni visive nei personaggi sono una fase naturale dello sviluppo di un videogioco. L’aspetto di un personaggio può variare in base al contesto in cui viene mostrato, sia esso un trailer, un modello 3D o la versione finale in-game.

Oltre alla questione del modello grafico di Ciri, CD Projekt RED ha confermato che il personaggio avrà una nuova voce in The Witcher 4. L’attrice Ciara Berkeley prenderà il posto della storica doppiatrice Jo Wyatt.

Un altro dettaglio interessante è il ritorno di Geralt di Rivia, protagonista dei precedenti capitoli della saga. Tuttavia, il ruolo che avrà nel nuovo titolo rimane avvolto nel mistero.

Le polemiche sui cambiamenti estetici dei personaggi nei videogiochi non sono una novità, ma spesso si basano su percezioni errate dovute a differenze di illuminazione, angolazioni delle telecamere o fasi di sviluppo intermedie.

CD Projekt RED, con questa smentita, cerca di placare le preoccupazioni dei fan, ma è evidente che l’attesa per The Witcher 4 è altissima e ogni dettaglio viene analizzato con grande attenzione. Resta ora da vedere come si svilupperà la storia e quale sarà il ruolo di Ciri e Geralt in questa nuova avventura.