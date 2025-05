Ci sono bambini in GTA 6? Uno screen sembra dimostrarlo

Un semplice screenshot di Grand Theft Auto VI ha dato il via a una vera e propria ondata di speculazioni online.

Il motivo? Un dettaglio che potrebbe indicare la presenza di un bambino nel gioco — una novità assoluta e controversa per la serie GTA (il 5 lo trovate su Amazon).

L’immagine in questione mostra una scena del quartiere Grassrivers, una delle aree confermate di GTA 6. In basso a destra, si vedono alcune persone sedute a un tavolo all’aperto, e uno dei personaggi appare visibilmente più piccolo degli altri. Così piccolo da sembrare un bambino.

A notare il dettaglio è stato l’account X "TheGTAVerse", il cui post è diventato virale con oltre 1,5 milioni di visualizzazioni.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Nonostante l’immagine possa far pensare a un cambiamento epocale per la serie, c’è una regola d’oro non scritta nei videogiochi: se puoi uccidere liberamente PNG, non ci devono essere bambini nel mondo di gioco.

La logica è semplice: GTA è noto per offrire una libertà totale e brutale nelle interazioni con i PGN — e introdurre bambini, che potrebbero subire lo stesso trattamento, è una linea etica che Rockstar non ha mai oltrepassato.

Lo stesso accadde di recente con inZoi, un simulatore simile a The Sims, dove i giocatori poterono investire bambini per errore — un bug subito corretto dal team.

Ma quindi è davvero un bambino? Molti fan ne sono convinti, ma le ipotesi alternative non mancano. Potrebbe essere un adulto di statura minuta, un effetto ottico o grafico, oppure un personaggio WIP (work in progress), ancora da rifinire nel modello 3D.

Insomma, al momento è solo una speculazione basata su un singolo frame da una build che è ancora lontana dall’essere definitiva.

Per ora, però, niente panico: quel presunto bambino nello screenshot non significa che i bambini saranno effettivamente presenti — o peggio, eliminabili — nel mondo di GTA 6.

Nell'attesa di scoprirlo, gustiamoci il Trailer 2 di GTA 6 rifatto però con la grafica di GTA 5.