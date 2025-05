Il Trailer 2 di GTA 6, ma con Trevor di GTA 5, è folle

Diciamolo, era inevitabile: qualcuno ha ricreato il secondo trailer di GTA 6 dentro GTA 5, e fin qui tutto bene — finché non parte una cover AI sospettosamente robotica di Trevor che canta "Hot Together". Sì, davvero.

L’autore del video è lo YouTuber Gu1maz, che ha ricostruito con cura ogni scena del trailer ufficiale usando personaggi e ambientazioni di GTA 5 (gioco che trovate su Amazon).

Michael nei panni di Jason, Trevor (in abito) al posto di Lucia, e persino Jimmy De Santa nel ruolo del nuovo personaggio Cal Hampton.

Il risultato? Un mix di comicità fisica e situazioni assurde, con Trevor che si dimena in un improbabile twerking davanti a Michael, in pose che l’animazione di GTA 5 fatica chiaramente a gestire.

Fin qui, tutto molto divertente — fino a quando non alzi il volume. Le voci di Michael e Trevor, che reinterpretano le battute di Jason e Lucia, suonano piatte, quasi generate da un’IA, e l’intervento musicale di Trevor che “canta” Hot Together delle Pointer Sisters a metà video è il colpo di grazia: l’intonazione è forzata, l’interpretazione fredda, il risultato vagamente inquietante.

Come ha sottolineato Mark Warren di Rock Paper Shotgun, c’è la possibilità che Gu1maz abbia usato intelligenza artificiale per generare le voci, cosa che — pur essendo tecnicamente impressionante — solleva dubbi etici non indifferenti, soprattutto in un'industria in cui i doppiatori combattono per proteggere la propria identità vocale da imitazioni automatizzate.

Ed è un peccato, perché il lavoro visivo dietro il trailer è di ottimo livello, e sarebbe stato ancora più spassoso se Gu1maz avesse semplicemente finto con la propria voce un’imitazione orrenda di Trevor.

In fondo, parte della comicità di questi video è proprio immaginare chi c’è dall’altra parte a massacrare le corde vocali per una gag memorabile.

Il video è una sintesi perfetta del web nel 2025: contenuti brillanti che rischiano di perdere valore a causa dell’uso pigro o discutibile dell’intelligenza artificiale.

La ricreazione del trailer è ben fatta e merita una risata, ma sarebbe stata infinitamente più genuina (e forse virale) se ci fosse stata un’impronta umana più evidente. A volte, una voce stonata vera vale più di mille vocal synth.

Questo, ovviamente, aspettando il terzo trailer di GTA 6, che qualcuno pensa di sapere quando uscirà.