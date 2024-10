Ci gira LEGO Horizon Adventures sui vostri PC?

Guerrilla Games e Studio Gobo hanno svelato i requisiti di sistema ufficiali per PC di LEGO Horizon Adventures, in uscita il 14 novembre. Il gioco racconterà la storia di Aloy in versione LEGO, utilizzando l'Unreal Engine 5.

L'avventura a mattoncini di Aloy (se volete scoprire la serie originale, trovate Horizon Forbidden West su Amazon), potrebbe essere una chicca da non sottovalutare,

Lo spin-off della serie di Guerrilla Games venne annunciato a sorpresa durante la scorsa Summer Game Fest, e ha attirato da subito l'attenzione.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, è tempo di scoprire se il gioco gira si vostri PC.

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 16 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 580

Spazio su disco: 30 GB

Requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800

Spazio su disco: 30 GB

Per far girare il gioco saranno necessari almeno un processore Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600, 16GB di RAM e una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 o AMD Radeon RX 580. Serviranno inoltre 30GB di spazio su disco e un account PSN.

La configurazione consigliata prevede invece un Intel Core i5-10600K o AMD Ryzen 5 3600, sempre 16GB di RAM e una NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6800.

Gli sviluppatori non hanno specificato a quali impostazioni grafiche, risoluzioni e frame rate si riferiscono questi requisiti. Tuttavia, dalle specifiche fornite, il gioco dovrebbe girare fluidamente su molti PC di fascia media.

È probabile che il titolo supporti tecnologie come NVIDIA DLSS 3 e AMD FSR 3.0 per migliorare le prestazioni. Gli appassionati potranno quindi presto mettere alla prova le capacità dei propri PC con questa nuova avventura a mattoncini.

Restando in tema, il prezzo di Horizon Zero Dawn in versione PS4 è stato aumentato dopo l'annuncio di Horizon Zero Dawn Remastered per PS5.