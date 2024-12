Ci gira Kingdom Come: Deliverance 2 sui vostri PC?

Warhorse Studios ha ufficialmente svelato i requisiti di sistema per Kingdom Come: Deliverance 2, offrendo ai giocatori un quadro dettagliato dell'hardware necessario per affrontare questa avventura.

In Kingdom Come Deliverance 2 (lo trovate su Amazon), i giocatori vestiranno nuovamente i panni di Henry di Skalitz, un uomo comune che si trova al centro di un’avventura straordinaria nel caos della guerra civile nella Boemia del XV secolo.

Nelle scorse ore Deep Silver e Warhorse Studios hanno annunciato che il gioco arriverà in anticipo su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Ecco un riepilogo delle specifiche richieste in base a risoluzione, impostazioni grafiche e prestazioni attese (via DSO Gaming):

Requisiti Minimi (1080p/Basso, 30FPS)

Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

RAM: 16GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

Spazio su disco: 100GB liberi

Questa configurazione è ideale per chi desidera giocare con impostazioni di base e prestazioni modeste.

Requisiti Raccomandati (1080p/Alto, 30FPS)

Processore: Intel Core i7-12600K / AMD Ryzen 7 5800X

RAM: 24GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 5700

Per un’esperienza più rifinita, questa configurazione offre una qualità visiva superiore mantenendo una fluidità stabile.

Requisiti Avanzati (1440p/Alto, 60FPS)

Processore: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

RAM: 32GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT

Se puntate a prestazioni fluide e una risoluzione più nitida, questa configurazione fa al caso vostro.

Requisiti Ultra (4K/Ultra, 30FPS)

Processore: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

RAM: 32GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT

Questa configurazione è pensata per chi vuole godersi il gioco in splendida risoluzione 4K, anche se con un limite di 30FPS, dato il livello di dettaglio grafico molto elevato.

I requisiti per il 4K/Ultra a 60FPS non sono stati resi noti, probabilmente perché ottenere tali prestazioni in modo nativo sarebbe estremamente impegnativo per l’hardware attuale.

Tuttavia, il gioco supporterà DLSS (per GPU NVIDIA) e FSR (per GPU AMD), con tecnologie come il DLSS 3 Super Resolution e la Frame Generation che potrebbero aiutare a migliorare le prestazioni nei contesti più esigenti.

Con 100GB richiesti su disco e un forte focus su configurazioni di fascia alta, Kingdom Come: Deliverance 2 si preannuncia come un capolavoro visivo (e anche narrativo, a quanto pare).