Kingdom Come Deliverance 2 non verrà rinviato, anzi: anticipata la data di uscita

Il 2025 parte alla grande, almeno rispetto agli standard del mondo dei videogiochi odierno, perché Kingdom Come Deliverance 2 è stato addirittura anticipato.

A onor del vero, il titolo era stato rinviato già una volta dalla sua data prevista per la fine del 2024, ma adesso abbiamo la conferma che non solo non ci saranno più rinvii, ma che uscirà effettivamente con una settimana di anticipo.

Deep Silver e Warhorse Studios hanno annunciato che Kingdom Come Deliverance 2 arriverà il 4 febbraio 2025 su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Lo sviluppo è ufficialmente terminato, con il gioco che è entrato in fase “gold” e si prepara all’ultima fase di correzione dei bug.

In attesa del lancio, gli sviluppatori hanno promesso ulteriori novità nei prossimi giorni. Tra queste, un nuovo trailer narrativo in arrivo il 5 dicembre, insieme ai dettagli completi sulle specifiche di gioco per console e PC. Il team ha già anticipato che ci sarà il supporto alle funzionalità avanzate per PlayStation 5 Pro e le modalità "Qualità" e "Prestazioni" per le console.

In Kingdom Come Deliverance 2 (lo trovate su Amazon), i giocatori vestiranno nuovamente i panni di Henry di Skalitz, un uomo comune che si trova al centro di un’avventura straordinaria nel caos della guerra civile nella Boemia del XV secolo. Tra vendette personali, tradimenti e scoperte, il protagonista passerà dalla forgia di un umile fabbro alla corte dei re, in un viaggio epico alla ricerca di uno scopo in un mondo medievale affascinante e spietato.

Il gioco promette un’esperienza open-world immersiva, spaziando dalle vivaci strade cittadine alle foreste rigogliose, con una narrazione coinvolgente e un’azione avvincente che porteranno i giocatori in un’avventura indimenticabile nell’Europa medievale.

Ci aspettiamo una produzione davvero imponente, perché la sceneggiatura sarà incredibilmente più lunga di quella di Baldur's Gate 3, tra le altre cose.