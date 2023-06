Chrono Trigger come Octopath Traveler: il remake HD-2D dei fan è uno spettacolo

Se chiedeste a un fan cresciuto con il Super Nintendo Entertainment System quale sia uno dei suoi JRPG preferiti di sempre, è probabile che Chrono Trigger possa occupare almeno uno slot dei suoi preferiti: il capolavoro di Square è ancora oggi indimenticato e sono in molti a sognare che possa fare un ritorno in grande stile.

Nelle scorse ore si era diffusa un rumor che aveva anticipato l'annuncio del Nintendo Direct, che lasciava intendere come l'ultima presentazione della Grande N avrebbe svelato proprio un remake HD-2D di quel capolavoro, ovvero utilizzando lo stile grafico di Octopath Traveler (trovate il secondo capitolo di Amazon) o di produzioni come Triangle Strategy e Live-A-Live.

Alla fine, la voce si è rivelata falsa — un remake di Square Enix è stato sì annunciato, ma era quello di Super Mario RPG — ma questo non ha impedito ai fan di continuare a sognare che, un giorno, questo rifacimento possa diventare realtà.

In attesa dunque che gli sviluppatori possano esaudire i desideri della community, il canale YouTube "dott (ドット)" ha deciso di provare a immaginare come potrebbe essere l'avventura di Crono e dei suoi compagni con lo stile grafico di Octopath Traveler: potete ammirare voi stessi il risultato nel video che vi allegheremo di seguito.

Avevamo già segnalato i lavori dello youtuber in occasione del suo concept per un remake HD-2D di Pokémon Rosso e Blu: anche in questo caso, il risultato appare semplicemente spettacolare.

Il fan ha anche fatto notare sul suo profilo Twitter che non sorgerebbe alcun tipo di problema per l'adattamento dei diversi periodi storici: del resto, un'operazione simile era già stata adoperata per Live-A-Live con una resa visiva eccezionale.

Ovviamente, l'augurio dei fan è che il possibile annuncio di Square Enix sia stato solo "rimandato" e che il leak in questione non sia una bufala: nel frattempo, potranno consolarsi con questo interessantissimo concept video e sperare che possa presto diventare realtà.