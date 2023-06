Chronicles of 2 Heroes: Amaterasu's Wrath è un suggestivo (e premiato) metroidvania

Ci sono tante produzioni videoludiche in arrivo dai talenti italiani e Chronicles of 2 Heroes: Amaterasu's Wrath potrebbe essere una di quelle recenti più interessanti. Il gioco, sviluppato da Infinity Experience – che ha sede a Firenze – mette insieme meccaniche platform e da metroidvania, portando i giocatori a vivere un'avventura nel Giappone Feudale.

Sostenuto da una campagna Kickstarter, che si era posta 10.000 euro di obiettivo ma ne ha raccolti 34.000 euro, il gioco ha ottenuto anche l'Epic Games Mega Grant, a riconoscimento della sua realizzazione e della sua volontà di innovare, che ha dato supporto agli sviluppatori per il completamento del progetto.

«Chronicles of 2 Heroes è un intenso action platformer a 16-bit» ci spiegano gli autori, per descrivere il progetto, «con elementi da metroidvania, un'ambientazione nel Giappone Feudale e una meccanica unica: è possibile passare in tempo reale da un personaggio all'altro».

I due protagonisti, il Samurai e il Kunoichi, godono di uno stile di combattimento unico, quindi sarà l'utente a essere chiamato a scegliere quello adatto per le diverse situazioni: il primo sfoggia infatti una katana ed è una macchina da combattimento, pur non riuscendo a saltare o a eccellere negli scontri dalla distanza.

Di contro, il Kunoichi ha invece attacchi a lungo raggio ed è agilissimo, ma molto più esposto ai pericoli se i nemici dovessero farne il loro bersaglio.

Gli sviluppatori ci anticipano qualcosa anche sulla storia del gioco, ambientato tra il 400 e il 600 A.D., quando «la furia di Amaterasu ha trascinato l'Antico Giappone in tempo di guerra, di carestia e di epidemie. La sua discepola, l'imperatrice Imiko, regna sul Giappone con un pugno di ferro e riesce a imporre il terrore con il suo potente esercito».

Qui entreranno in gioco i nostri due protagonisti, che sono fratello e sorella: si tratta di Kensei il Samurai e Ayame la Kunoichi, che cercheranno di riportare la pace nel Giappone.

Tra le caratteristiche del gioco, che sta avendo un'ottima accoglienza su Steam, leggiamo che avrete un sistema di abilità sbloccabili che ne comprende una ventina, avversari vari che coinvolgono ronin, yokai e molte altre creature ispirate alla mitologia giapponese e la possibilità di combinare in tempo reale combo tra i due protagonisti.

L'avventura, che dovrebbe durare tra le otto e le dodici ore, è disponibile dal 26 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Per approfondire, potete dare un'occhiata alla sua pagina Steam e all'account Twitter ufficiale del gioco.