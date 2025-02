Onimusha 3 Remastered si farà? C'è chi lo vorrebbe

Dopo l’annuncio del remaster di Onimusha 2: Samurai’s Destiny e con Onimusha: Way of the Sword all’orizzonte, manca ancora un tassello fondamentale: Onimusha 3: Demon Siege.

E se il pubblico lo desidera, a quanto pare anche Jean Reno è pronto a tornare nel ruolo di Jacques Blanc, come riportato anche da VG247.

La notizia arriva direttamente dall’agente dell’attore francese, che ha risposto a una richiesta di commento confermando che Reno sarebbe “felice” di riprendere il ruolo nel caso in cui Capcom decidesse di realizzare un remaster di Onimusha 3 (gioco avvistabile ancora su Amazon, nuovo incellofanato).

Un’apertura importante, considerando che Reno è stato uno dei volti chiave del gioco, sia come modello per il personaggio sia come doppiatore.

Nel titolo originale, uscito nel 2004, Jacques Blanc (interpretato da Reno) e Samanosuke Akechi si scambiavano di epoca a causa di un’anomalia temporale, portando il samurai nel presente e il poliziotto francese nel Giappone feudale infestato dai demoni.

Una premessa affascinante che, grazie al gameplay dinamico e al fascino cinematografico del titolo, ha reso Onimusha 3 uno dei capitoli più amati della serie (anche se, secondo me, anche uno dei più strani e "trash").

Non sarebbe la prima volta che Capcom richiama gli attori originali per un remaster di Onimusha: nel 2018, per il ritorno di Onimusha: Warlords, Takeshi Kaneshiro è tornato a prestare la voce e il volto a Samanosuke.

Per questo, lasciare Reno fuori da un possibile remaster di Onimusha 3 sembrerebbe una scelta discutibile.

C’è un piccolo problema: i tempi di sviluppo. Tra il remaster del primo Onimusha e l’uscita del secondo capitolo ne saranno passati circa sette anni, e non è detto che Capcom abbia fretta di riportare in auge il terzo episodio.

Tuttavia, con Way of the Sword in lavorazione e un rinnovato interesse per il franchise, il momento potrebbe essere quello giusto per dare a Onimusha 3 il remaster che merita.